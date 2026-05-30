지방선거 둘째날 사전투표율 오후 5시 투표율 22.16%…역대 지선 최고치

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세줄 요약 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 5시 현재 투표율은 22.16%로, 역대 지방선거 사전투표 최고치를 넘어섰다. 전남이 37.42%로 가장 높았고 대구는 17.52%로 가장 낮았다. 사전투표율 22.16%로 역대 지선 최고치 경신

전남 37.42% 최고, 대구 17.52% 최저 기록

오후 6시까지 전국 3571개 투표소에서 진행

이미지 확대 6·3 지방선거 사전투표 둘째날인 30일 서울 영등포구 신길4동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자가 투표함에 투표용지를 넣고 있다. 2026.5.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 사전투표 둘째날인 30일 서울 영등포구 신길4동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자가 투표함에 투표용지를 넣고 있다. 2026.5.30 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 5시 현재 투표율이 22.16%로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 사전투표 둘째 날인 이날 오후 5시까지 전국 유권자 4464만 9908명 중 989만 2334명이 투표에 참여했다.이는 종전 지방선거 최고 사전투표율인 2022년 제8회 지방선거 최종 사전투표율(20.62%)보다 1.54% 포인트 높은 수치다. 또한 지난 지방선거 동시간대 투표율(19.44%)과 견주면 2.72% 포인트 높다.17개 시·도 중 투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 37.42%다. 이어 전북 33.46%, 광주 26.28%, 강원 25.82% 순이다.투표율이 가장 낮은 지역은 대구로 17.52%다. 이어 경기 19.66%, 부산 20.11%, 인천 20.34% 순이다.서울의 투표율은 22.22%를 기록했다.29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다. 유권자는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.사전투표가 진행되는 투표소는 전국 3571개로, 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.