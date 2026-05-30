지방선거 둘째날 사전투표율 낮 1시 17.50%…전남 30% 돌파

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세줄 요약 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 1시 현재 투표율은 17.50%로 집계됐다. 전체 유권자 4464만9908명 중 781만2780명이 참여했다. 전남이 31.1%로 가장 높았고, 대구는 13.79%로 가장 낮았다. 사전투표 둘째 날 오후 1시 투표율 17.50%

전남 31.1%로 전국 최고, 대구 13.79% 최저

2022년 동시간대보다 2.06%포인트 상승

이미지 확대 30일 서울 강북구 강북문화예술회관에에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표를 하기 위해 대기해 있다. 2026.5.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 30일 서울 강북구 강북문화예술회관에에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표를 하기 위해 대기해 있다. 2026.5.30 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 1시 현재 투표율이 17.50%로 집계됐다.중앙선거관리위원회는 이날 오전 6시부터 시작된 사전투표에서 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 781만 2780명이 투표를 마쳤다고 밝혔다.이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(15.44%)과 비교하면 2.06% 포인트 높다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(31.1%)으로 전국 17개 시·도 가운데 유일하게 30%를 넘겼다. 뒤를 이어 전북(27.54%), 강원(21.0%), 광주(20.88%) 등이 자리했다.가장 낮은 곳은 13.79%를 기록한 대구였다. 이어 경기(15.26%), 인천(15.84%), 부산(15.88%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 17.21%를 기록했다.29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다. 유권자는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.사전투표가 진행되는 투표소는 전국 3571개로, 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.