정명근, ‘동탄 학교 노후시설 개선·스쿨버스 운영’ 검토

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세줄 요약 정명근 화성특례시장 후보가 동탄지역 학교 노후시설 개선과 스쿨버스 운영을 검토하겠다고 밝혔다. 학부모회, 국회의원, 교육청, 화성시가 함께하는 분기별 회의를 제안하며 예산 확보와 과밀학급 해소 방안도 함께 찾겠다고 했다. 동탄 학교 노후시설 개선과 스쿨버스 운영 검토

학부모·교육청·화성시 분기별 회의 제안

영재교육원 확대와 특성화고 신설 검토

이미지 확대 정명근 민주당 화성시장 후보가 29일 부인 이선희 여사와 함께 병점2동 행정복지센터에 마련된 사전투표소를 찾아 투표했다. 정명근 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 정명근 민주당 화성시장 후보가 29일 부인 이선희 여사와 함께 병점2동 행정복지센터에 마련된 사전투표소를 찾아 투표했다. 정명근 캠프 제공

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정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보는 29일 동탄지역 학교 노후시설 개선과 스쿨버스 운영을 검토하겠다고 밝혔다.동탄지역 학교시설 노후화에 따른 시설 개선을 요구하는 학부모들과 정책간담회 자리에서 정 후보는 “학부모회, 국회의원, 교육청, 화성시가 함께 참여하는 분기별 회의를 갖고 개선책을 모색해 나가자”고 제안했다.그는 이날 선거캠프를 방문한 동탄신도시 학부모 및 화성수공예협회와의 간담회에서도 “학교시설 노후화에 따른 시설 개선 예산을 확보하기 위해서는 학부모와 관련 기관 간 정기회의를 통해 방법을 찾아야 한다. 동탄스쿨버스 운영과 과밀학급 해소도 중요한 문제인 만큼 같은 차원에서 검토해야 한다”고 밝혔다.이어 “영재교육원의 입학이 수학 과학시험 위주인데 앞으로 문호를 대폭 확대해 예체능까지 포함하는 방안을 검토해 나가겠다”며 “특성화고에도 반도체와 전자과 등을 설치할 수 있도록 교육청에 적극 건의하고 경기체고 신설도 검토하고 있다”고 덧붙였다.정 후보는 화성수공예협회 임원들에게 “예술의 전당에서도 전시를 위해 대관할 수 있도록 지원하겠다”며 “수공예협회도 화성시의 중요한 전통 자원으로 성장할 수 있는 토대를 만들어 주는 것도 자치단체가 해야 할 일”이라고 강조했다.