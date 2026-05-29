현근택 “호국 영웅들이 지켜낸 용인, 세계 1등 반도체 도시 완성할 것”…사전투표 호소

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세줄 요약 현근택 더불어민주당 용인시장 후보가 보훈행사에서 참전용사와 유가족에게 감사와 위로를 전하고, 호국 영웅들이 지켜낸 용인을 세계 1등 반도체 도시로 완성하겠다고 밝혔다. 그는 용인 반도체 국가산단을 원안대로 추진하겠다고 강조하며 사전투표 참여를 요청했다. 보훈행사 참석, 참전용사·유가족 위로

세계 1등 반도체 도시 용인 완성 약속

사전투표 참여 통한 도약 동참 호소

이미지 확대 현근택 민주당 용인시장 후보가 29일 용인시청에서 열린 ‘제4회 해외 파병용사의 날 및 월남전 참전 62주년 기념행사’에 참석해 호국용사들과 인사하고 있다. 현근택 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 현근택 민주당 용인시장 후보가 29일 용인시청에서 열린 ‘제4회 해외 파병용사의 날 및 월남전 참전 62주년 기념행사’에 참석해 호국용사들과 인사하고 있다. 현근택 캠프 제공

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현근택 더불어민주당 용인시장 후보가 29일 용인시청에서 열린 ‘제4회 해외 파병용사의 날 및 월남전 참전 62주년 기념행사’에 참석해 “호국 영웅들이 지켜낸 용인을 세계 1등 반도체 도시로 완성할 것”이라고 약속했다.이날 행사에는 현 후보를 비롯해 이언주 수석최고위원(용인정 국회의원), 부승찬(용인병) 등 국회의원과 월남전 참전용사와 유족, 보훈단체 관계자 등 300여 명이 함께했다.현 후보는 타국에서 대한민국의 이름으로 자유와 평화를 지켜낸 호국 영웅들의 넋을 기리고, 행사에 참석한 참전용사 및 유가족들의 손을 맞잡으며 위로와 감사의 인사를 전했다.그는 “참전용사들께서 목숨 걸고 지켜낸 이 나라와 용인의 미래를 이제는 우리가 지키고 발전시켜야 할 때”라며 “멈춰 있던 용인의 시계를 다시 역동적으로 돌리기 위해서는 시민 여러분의 행동하는 양심이 절실하다”고 밝혔다.이어 “시장직을 걸고 용인 반도체 국가산단을 원안대로 추진하겠다는 뚝심과 실천력으로 ‘세계 1등 반도체 도시 용인’을 반드시 완성하겠다”며 “오늘부터 이틀간 진행되는 사전투표에서 용인의 확실한 도약을 위해 소중한 한 표를 행사해 주시길 간곡히 부탁드린다”고 호소했다.