한대희, “일 잘하고 가장 일을 열심히 하는 시장으로 보답하도록 지지해달라”

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이미지 확대 한대희 민주당 군포시장 후보가 29일 오전, 배우자 허영미 씨와 함께 군포시청 2층 대회의실에서 사전투표를 하고 기념 촬영을 하고 있다. 한대희 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 한대희 민주당 군포시장 후보가 29일 오전, 배우자 허영미 씨와 함께 군포시청 2층 대회의실에서 사전투표를 하고 기념 촬영을 하고 있다. 한대희 캠프 제공

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한대희 더불어민주당 군포시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전, 배우자 허영미 씨와 함께 군포시청 2층 대회의실에 마련된 재궁동 사전투표소를 찾아 한 표를 행사하며 적극적인 투표 참여를 호소했다.투표를 마친 뒤 한 후보는 “군포의 중단 없는 발전과 새로운 도약을 위해서는 시민 여러분의 소중한 한 표가 핵심적인 원동력”이라며 “군포의 미래를 위해 사전투표에 적극적으로 참여해 주시길 간곡히 부탁드린다”고 밝혔다.그러면서 “앞으로의 4년은 군포시가 한 단계 더 크게 도약하는 결정적 시기가 될 것”이라며 “검증된 능력과 강력한 추진력으로 ‘일 잘하는 시장, 일을 가장 열심히 하는 시장’이 되어 보답할 테니 기호 1번 한대희에게 지지를 보내달라”고 덧붙였다.자족 기능을 갖춘 미래도시 군포 실현을 선언한 한 후보는 재개발·재건축 등 도시공간 재구조화 사업 신속 추진과 철도·47번 국도 지하화 및 산본천 복원, 신분당선 군포 연장, 금정역 일대 핫플레이스 조성, 군포물류기지 문제 해결 등을 주요 공약으로 내세웠다.