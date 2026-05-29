최원용, “평택의 미래를 바꾸는 힘은 시민의 참여에서 시작…꼭 투표해 달라”

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세줄 요약 최원용 더불어민주당 평택시장 후보가 사전투표 첫날 동삭동행정복지센터에서 배우자와 함께 투표하고 시민 참여를 당부했다. 평택의 미래는 시민의 선택에 달렸다며 사전투표와 본투표 참여를 강조했다. 교통·산업·교육 등 대표 공약도 내세웠다. 사전투표 첫날 배우자와 함께 투표 참여

시민 참여가 평택 미래를 바꾸는 힘 강조

교통·산업·교육 중심 대표 공약 제시

이미지 확대 최원용 민주당 평택시장 후보가 29일 오전 동삭동행정복지센터에서 배우자와 함께 사전투표를 하고 있다. 최원용 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 최원용 민주당 평택시장 후보가 29일 오전 동삭동행정복지센터에서 배우자와 함께 사전투표를 하고 있다. 최원용 캠프 제공

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최원용 더불어민주당 평택시장 후보가 6.3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 8시 자택 인근인 동삭동행정복지센터에서 배우자와 함께 한 표를 행사하며 적극적인 투표 참여를 호소했다.최 후보는 투표를 마친 뒤 “선거는 평택의 미래를 시민의 손으로 결정하는 가장 소중한 과정”이라며 “바쁘시더라도 사전투표와 본투표에 꼭 참여해 평택의 내일을 함께 선택해 달라”고 당부했다.그러면서 “평택은 지금 100만 도시를 향해 나아가는 중요한 전환점에 서 있다”며 “교통, 교육, 의료, 돌봄, 산업, 농업, 문화 등 시민의 삶과 직결된 현안을 해결하기 위해서는 준비된 행정과 강한 실행력이 필요하다”고 덧붙였다.이어 “이번 선거는 단순히 시장 한 명을 뽑는 선거가 아니라, 평택의 성장을 시민의 행복으로 바꿀 사람, 평택의 미래를 책임 있게 완성할 사람을 선택하는 선거”라며 “시민 한 분 한 분의 참여가 평택을 바꾸는 가장 큰 힘이 된다”고 강조했다.최 후보는 ▲KTX 경기남부역사 추진, GTX-A·C 노선 평택지제역 연장, 평택 외곽순환도로 구축, 전철역 중심 환승체계 정비를 통한 ‘평택 30분 생활권’ ▲반도체 중심 첨단산업 육성과 바이오·방산 등 산업 다각화, 지역경제 활성화 기금 조성을 통한 일자리 창출과 골목경제 회복 ▲과밀학급 해소와 통학셔틀버스 확대, 권역별 진로·진학상담센터 설치를 대표 공약으로 내세웠다.