지선 첫날 사전투표율 오후 1시 현재 5.9%…4년 전보다 0.58%p↑

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세줄 요약 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 1시 기준 전국 투표율은 5.9%였다. 전체 유권자 4464만9908명 중 263만3446명이 참여했다. 2022년 지방선거 같은 시각보다 0.58%포인트 높았다. 전국 사전투표율 5.9% 집계

4년 전보다 0.58%포인트 상승

전남 최고, 대구 최저 투표율

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자

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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 1시 현재 전국 투표율은 5.9%로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 263만 3446명이 투표권을 행사했다.이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(5.32%)과 견줘 0.58% 포인트 높다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 12.3%의 투표율을 기록했다. 이와 함께 전북이 10.31%로 두 자릿수 투표율을 달성했으며 이어 강원(7.59%), 광주(7.25%) 순으로 투표율이 높았다.가장 낮은 곳은 4.57%를 기록한 대구였다. 이어 경기(4.86%), 인천(5.09%), 부산(5.35%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 5.51%를 기록했다.사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 이뤄진다. 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.전국에 총 3571개 투표소가 설치됐다. 사전투표소 위치는 중앙선관위 홈페이지나 포털 사이트에서 확인 가능하다.