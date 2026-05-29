임태희, “공백 없는 ‘경기도형 책임 돌봄’으로 부모 부담 제로(0)” 공약

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세줄 요약 임태희 경기도교육감 후보가 사전투표 첫날 경기도형 책임 돌봄 고도화를 공약하며 워킹맘과 맞벌이 부부의 부담을 덜겠다고 했다. 학교와 지역사회가 아침부터 저녁까지 아이를 품고, 교육 콘텐츠를 더해 돌봄 대기표를 없애겠다고 밝혔다. 경기도형 책임 돌봄 고도화 공약 발표

워킹맘·맞벌이 부담 줄이기 강조

돌봄 대기표 없는 경기교육 선언

이미지 확대 임태희 경기도교육감 후보. 임태희 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 임태희 경기도교육감 후보. 임태희 캠프 제공

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임태희 경기도교육감 후보는 사전투표 첫날인 29일 우리 가족의 일상을 지키는 ‘돌봄 대기표 없는 경기교육’을 선언하며 지지를 호소했다.​임 후보는 “상대가 여의도의 정치 문법으로 거대한 이념과 구호를 외칠 때, 저는 출퇴근길 발을 구르는 워킹맘과 맞벌이 부부들의 애틋한 마음을 살피겠다”면서 “교육감의 자리는 특정 정당의 이념을 실현하는 무대가 아니라, 우리 아이들의 일상을 책임지는 자리”라고 밝혔다.그러면서 ‘경기도형 책임 돌봄 고도화’를 제시했다. 그는 “아침부터 저녁까지, 대기 수요 없이 부모님이 안심하고 일터에 계실 수 있도록 학교와 지역사회가 아이들을 품겠다”면서 “단순한 공간 제공을 넘어 수준 높은 교육 콘텐츠를 결합해 ‘돌봄 대기표’ 단어를 경기교육에서 지워내겠다”고 약속했다.이어 “정치가 위로부터의 변화라면, 교육은 아래로부터의 변화”라면서 “옳고 그름이 바로 선 교육을 흔들림 없이 지켜내어 우리 학생들을 미래 사회 주인공으로 만들 것”이라고 덧붙였다.임 후보는 “도민 여러분의 소중한 한 표로 학생들의 미래, 학생들의 하루를 지키는 선택을 해 달라”면서 사전투표 참여를 독려했다.