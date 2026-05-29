통합특별시 출범 앞둔 광주, 제9회 지방선거 사전투표 돌입

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29⁓30일 이틀간 사전투표 진행…본투표는 6월 3일 실시

통합특별시장·교육감, 기초단체장, 의원 등 총 117명 선출

이미지 확대 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 광주 북구 전남대학교 컨벤션홀에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표용지를 건네받고 있다. 연합뉴스 제공 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 광주 북구 전남대학교 컨벤션홀에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표용지를 건네받고 있다. 연합뉴스 제공

세줄 요약 광주에서 제9회 전국동시지방선거와 광산구을 국회의원 보궐선거 사전투표가 29일 오전 6시부터 30일까지 96개소에서 진행됐다. 유권자는 신분증을 지참해 가까운 투표소를 찾으면 되고, 본투표는 6월 3일 지정 투표소에서만 할 수 있다. 사전투표 29~30일, 광주 96개소 진행

통합특별시 출범 앞둔 첫 선거 의미

본투표 6월 3일, 지정 투표소만 가능

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광주시는 ‘제9회 전국동시지방선거 및 광산구을 지역 국회의원보궐선거’ 사전투표가 29일 새벽 6시부터 광주지역 96개소의 사전투표소에서 시작했다고 밝혔다.사전투표는 29일과 30일 이틀동안 진행되며, 투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지다. 투표에 참여하는 유권자는 주민등록증이나 여권, 운전면허증 등 신분증 및 모바일신분증을 지참하고 가까운 사전투표소를 방문하면 된다.이번 선거는 오는 7월1일 ‘전남광주통합특별시’ 출범을 앞두고 실시되는 첫 선거라는 점에서 의미가 크다. 광주에서는 지방선거에서 116명, 국회의원 보궐선거에서 1명 등 총 117명을 선출한다.선출인원은 전남광주통합특별시장 1명, 통합특별시교육감 1명, 특별시의회의원 36명(광주지역구 24명, 광주·전남통합 비례대표 12명), 자치구청장 5명, 자치구의회의원 73명(지역구 63명, 비례대표 10명)이다. 이와 함께 광주 광산구을 지역의 국회의원 1명을 선출하는 보궐선거도 동시에 치러진다.이에 따라 광주시 유권자는 7장의 투표용지를 받게 되며, 국회의원 보궐선거가 치러지는 광산을 지역 유권자는 1장이 더 추가된 총 8장의 투표용지를 교부받는다. 다만 무투표 당선자가 확정된 선거구의 경우에는 해당 선거의 투표용지를 교부하지 않는다.한편 6월 3일 진행되는 본투표는 광주지역 359개소 투표소에서 오전 6시부터 오후 6시까지 실시된다. 본투표일에는 사전투표와 달리 유권자별로 지정된 투표소에서만 투표할 수 있다. 지정 투표소 위치는 각 세대로 발송된 투표 안내문이나 중앙선거관리위원회 누리집에서 확인할 수 있다강기정 광주시장은 “투표는 민주주의를 완성하는 시민의 권리이자 책임”이라며 “광주시민들께서 소중한 한 표를 꼭 행사해 새로운 통합시대의 주인공이 돼 주시길 바란다”고 말했다.