지선 첫날 사전투표율 오전 9시 현재 1.7%…4년 전보다 0.11%p↑

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세줄 요약 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 9시 현재 전국 투표율이 1.7%로 집계됐다. 전체 유권자 4464만9908명 중 75만8381명이 참여했고, 2022년 지방선거 같은 시각보다 0.11%포인트 높았다. 첫날 오전 9시 전국 사전투표율 1.7% 집계

4년 전 같은 시각보다 0.11%포인트 상승

전남 최고, 대구 최저로 지역별 편차 확인

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 충북 청주 창신초등학교 사전투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 충북 청주 창신초등학교 사전투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 9시 현재 전국 투표율은 1.7%로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 75만 8381명이 투표권을 행사했다.이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(1.59%)과 견줘 0.11% 포인트 높다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(4.12%)이다. 강원(2.22%), 광주(2.08%) 등이 뒤를 이었다. 가장 낮은 곳은 1.24%를 기록한 대구다. 이어 경기(1.36%), 인천(1.42%), 부산(1.44%) 등 순이다. 서울 지역 투표율은 1.57%로 집계됐다.사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 이뤄진다. 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.전국에 총 3571개 투표소가 설치됐다. 사전투표소 위치는 중앙선관위 홈페이지나 포털 사이트에서 확인 가능하다.