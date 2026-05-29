지방선거 사전투표 첫날 오전 7시 투표율 0.5%

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이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 대구 북구 시민체육관에 마련된 사전투표소에서 유권자가 투표하고 있다. 2026.5.29. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 대구 북구 시민체육관에 마련된 사전투표소에서 유권자가 투표하고 있다. 2026.5.29. 연합뉴스

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중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 7시 기준 투표율이 0.5%를 기록했다고 밝혔다. 2022년 제8회 지방선거 같은 시간대 투표율(0.48%)보다 0.02%포인트 높은 수치다.이날 오전 6시부터 시작된 사전투표에는 전체 유권자 4464만 9908명 중 22만 4966명이 참여했다.지역별로 전남이 1.14%로 가장 높았고, 전북(0.92%), 강원(0.67%), 광주(0.61%)가 뒤를 이었다. 반면 대구는 0.35%로 가장 낮았으며, 부산(0.41%), 경기(0.42%), 인천(0.43%) 순으로 낮은 투표율을 보였다. 서울은 0.46%를 기록했다.사전투표는 29일과 30일, 이틀간 진행된다.