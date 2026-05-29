‘보수 텃밭’은 옛말… 격전지 된 강화[우리동네 선거는]

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李 ‘효능감’에 오차범위 내 초박빙

민주 한연희 “규제 혁신·균형발전”

국힘 박용철 “경제자유구역 추진”

이미지 확대 강화군수 민주당 한연희(왼쪽) 후보와 국민의힘 박용철 후보 닫기 이미지 확대 보기 강화군수 민주당 한연희(왼쪽) 후보와 국민의힘 박용철 후보

세줄 요약 강화군수 선거가 전통적 보수 우세 지역이라는 평가를 뒤집고 민주당 한연희 후보와 국민의힘 박용철 후보의 오차범위 접전으로 흐르고 있다. 무소속 문경신 후보 사퇴로 양자 대결이 굳어졌고, 규제 완화와 지역경제 회복이 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 보수 텃밭 강화군, 군수 선거 초접전 양상

한연희·박용철 양자 대결, 오차범위 접전

규제 완화·지역경제 회복이 핵심 쟁점

2026-05-29 19면

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‘보수 텃밭’으로 분류되는 강화군의 군수 선거가 더불어민주당 후보와 국민의힘 후보 간 초접전 양상을 보이면서 인천 지역 최대 격전지로 떠올랐다.3전 4기에 나선 민주당 한연희 후보와 재선에 도전하는 국민의힘 박용철 후보 간 재대결 구도에 무소속 문경신 후보가 가세했으나 문 후보가 28일 사퇴하면서 양자 대결이 성사됐다.최근 여론조사를 보면 한 후보와 박 후보가 오차범위 내 접전을 펼치고 있다. 경기일보가 조원씨앤아이에 의뢰해 지난 18~19일 강화군 거주 만 18세 이상 남녀 500명을 대상으로 조사한 결과 차기 강화군수 지지도는 한 후보 46.0%, 박 후보 47.9%로 두 후보 간 격차는 1.9% 포인트에 불과했다. (중앙선거여론조사심의위원회 참조)정치권은 강화가 전통적으로 보수 정당 우세 지역으로 분류돼 왔다는 점에서 이 같은 접전 구도를 이례적으로 본다. ﻿박 후보는 지난해 보궐선거에서 50.97%를 득표해 한 후보(42.12%)를 8.85% 포인트 차로 이겼고 이전의 각종 선거에서도 대부분 보수 후보가 승리했다.이 같은 판도는 이재명 정부가 들어서면서 달라졌다는 분석이 나온다. 이 대통령 취임 일주일 만에 북한의 대남방송이 중단되면서 주민들이 이 대통령에 대한 ‘효능감’을 느꼈고 자연스레 민주당에 대한 호감도도 높아졌다는 것이다.강화군은 접경지역 특성상 군사·환경 규제로 개발 제한이 많아 규제 완화 요구가 꾸준히 제기돼 왔다. 여기에 관광객 감소와 고령화, 인구 유출 문제까지 겹치면서 경제 회복과 정주 여건 개선이 주요 선거 이슈다.한 후보는 규제 혁신과 생활 불편 해소, 지역 균형발전 등을 강조하며 ‘견제론’과 변화 필요성을 부각하고 있다. 박 후보는 경제자유구역 추진과 국립 강화고려박물관 건립, 화개산정원 국가정원 추진 등을 주요 공약으로 내세웠다.지역 정가 관계자는 “﻿특정 정당의 우세만으로 결과를 예측하기 어려운 상황”이라고 전했다.