텃밭 전북 놓칠라… 원팀 내세운 민주

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무소속 돌풍에 격전지 된 전북지사 선거

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세줄 요약 전북이 민주당의 텃밭에서 뜻밖의 격전지로 떠올랐다. 제명된 김관영 무소속 후보의 돌풍과 전통 지지층의 반감이 맞물리며 혼전이 이어지고 있다. 민주당은 정청래 대표의 사과와 한병도 원내대표의 잇단 방문으로 이원택 후보 지원에 총력을 기울였다. 전북, 민주당 텃밭서 격전지로 부상

김관영 무소속 돌풍, 혼전 양상 확산

민주당, 사과·원팀 내세워 총력 지원

2026-05-29 4면

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더불어민주당 ‘텃밭’으로 불려 온 전북은 민주당에서 제명된 김관영 전북지사 무소속 후보가 돌풍을 일으키면서 뜻밖의 격전지로 부상했다. 민주당은 몸을 낮추면서도 당·정·청 ‘원팀’을 강조하며 이원택 민주당 후보에 대한 지지를 호소하고 있다.●정청래 “도민에 죄송” 몸 낮춰정청래 민주당 대표는 28일 친여 성향 유튜브 ‘김어준의 겸손은 힘들다’에 출연해 김 후보의 제명 과정에 대해 “유력한 후보였기 때문에 당 지도부도 충격이었다. 전북도민들도 충격이었을 것”이라며 “도민들의 마음을 다 헤아리지 못한 점에 대해 죄송하다”고 사과했다.그러면서도 “‘민주당은 좀 그렇다’ 하시더라도 이재명 대통령에게 힘을 실어 주는 차원에서 이 후보에게 꼭 투표해 주시길 간곡하게 부탁드린다”고 당부했다.●한병도 이달만 현장 6번 찾아김 후보의 선전은 현역 출신으로 당에서 제명된 후보 개인에 대한 동정 여론과 정 대표를 향한 전통 지지층의 반감 등이 작용한 때문으로 분석된다. 최근 각종 여론조사에서도 두 후보가 혼전 양상을 보이면서 민주당은 당 차원에서 이 후보를 집중 지원하고 있다.정 대표는 이날 하루에만 페이스북에 이 후보 지지를 호소하는 게시글을 다섯 차례나 올렸고 한병도 원내대표는 이날 포함, 이달에만 전북을 총 여섯 차례 방문했다.●김관영 ‘대통령 교감설’ 꺼내여기에 맞서 김 후보는 최근 “무소속 출마 불가피성에 대해 대통령께 말씀드린 적이 있다”며 ‘대통령 교감설’을 꺼냈다. 이후 청와대가 부인하고 이 후보가 거세게 반격에 나서면서 지역 표심이 어디로 향할지가 남은 변수다. 지역 시민단체는 이와 관련해 김 후보를 고발하기도 했다.