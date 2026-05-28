격전지가 된 민주당 ‘텃밭’… 당정 원팀 vs 동정론

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전북지사 선거 판세

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2026-05-29 4면

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더불어민주당 ‘텃밭’으로 불려 온 전북지사 선거는 민주당에서 제명된 김관영 무소속 후보가 돌풍을 일으키면서 뜻밖의 격전지로 부상했다. 민주당은 몸을 낮추면서도 당정청 ‘원팀’을 강조하며 이원택 민주당 후보에 대한 지지를 호소하고 있다.정청래 민주당 대표는 28일 친여 성향의 유튜브 ‘김어준의 겸손은 힘들다’에 출연해 김 후보의 제명 과정에 대해 “유력한 후보였기 때문에 ﻿전북도민들도 충격이었을 것”이라며 “도민들의 마음을 다 헤아리지 못한 점에 대해 죄송하다”고 사과했다. 그러면서도 “‘민주당은 좀 그렇다’ 하시더라도 이재명 대통령에게 힘을 실어 주는 차원에서 이 후보에게 꼭 투표해 주시길 간곡하게 부탁드린다”고 당부했다. 그는 페이스북에도 “전북도민들께 큰절 올립니다. 이 후보 부탁합니다”라고 적었다.김 후보의 선전은 현역 출신으로 당에서 제명된 후보 개인에 대한 동정 여론과 정 대표에 대한 전통 지지층의 반감 등이 작용한 것으로 분석된다. 최근 각종 여론조사에서도 두 후보가 혼전 양상을 보이면서 민주당은 당 차원에서 이 후보를 집중 지원하고 있다. 한병도 원내대표는 이날 이 후보를 지원하기 위해 전북을 또다시 방문했다.여기에 맞서 김 후보는 최근 “무소속 출마 불가피성에 대해 대통령께 말씀드린 적 있다”며 ‘대통령 교감설’을 꺼냈다. 이후 청와대가 부인하고 이 후보가 거세게 반격에 나서면서 지역 표심이 어디로 향할지가 남은 변수다. 지역 시민단체는 이와 관련해 김 후보를 고발하기도 했다.