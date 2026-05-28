‘보수의 심장’은 초박빙… 與파워 vs 보수 결집

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대구시장 선거 판세

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2026-05-29 4면

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‘보수의 심장’으로 불리는 대구에서는 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보가 예측 불허의 승부를 벌이고 있다. 김 후보가 ﻿대구시장에 도전장을 냈을 때만 해도 “해 볼 만하다”는 여론이 여권에 있었지만, 추 후보가 확정된 뒤 보수 민심이 결집하며 승부는 초박빙 상황이 됐다.대구 MBC·에이스리서치 조사 결과(무선 ARS, 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)를 보면 지난달 18~19일 조사에선 김 후보 지지율이 49.2%로 추 후보(35.1%)를 14% 포인트 넘게 앞섰다. 하지만 지난 25~26일 조사에서는 김 후보 45.7%, 추 후보 47.1%로 오차범위 내 접전으로 바뀌었다. 박근혜 전 대통령이 추 후보 힘 싣기에 나선 것도 ﻿민심에 어느 정도 영향을 미친 것으로 보인다.이런 가운데 김 후보는 28일 대구경북신공항 예정지인 군위군﻿을 찾아 대구 숙원사업 추진 의지를 밝혔다. 민주당 한병도 원내대표, 한정애 정책위의장﻿도 총출동해 김 후보를 지원사격했다. 김 후보는 “앞으로 입법을 책임질, 예산 도장을 확실히 찍어 줄 원내대표와 정책위의장, 이런 분들이 보증을 서려고 왔다”고 했다.반면 추 후보는 이날 수성구 국민의힘 대구시당에서 기자간담회를 열고 “﻿4월 말부터 지지층이 빠르게 결집하고 있다고 생각한다”고 말했다. 추 후보 ﻿신공항 건설 예정 부지를 방문했다. 이 자리에는 국민의힘 송언석 원내대표, 정점식 정책위의장﻿ 등 7명의 대구 현역 의원들도 참석해 ‘대구경북신공항 국비 추진 및 신공항 특별법 개정 당론 채택 결의문’을 채택했다.