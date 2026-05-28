수원·화성·오산시 민주당 후보, 동탄트램 건설 등 ‘상생행정’ 협약

세줄 요약 이재준 수원, 정명근 화성, 조용호 오산 민주당 후보가 3개 시 상생행정 협약을 맺었다. 동탄트램 수원·오산 연결, GTX-C 안정 추진, 경기남부 광역교통망 확충에 공동 대응하고, 정조대왕 능행차와 지역 축제를 잇는 문화관광 협력도 추진했다. 수원·화성·오산 민주당 후보 상생행정 협약 체결

동탄트램 연결·GTX-C 추진 등 교통 현안 공동 대응

정조대왕 능행차·지역 축제 연계 문화관광 강화

이미지 확대 이재준 더불어민주당 수원특례시장 후보와 정명근 화성특례시장 후보, 조용호 오산시장 후보가 28일 수원·화성·오산 3개 시 상생행정 협약을 체결했다. 이재준 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재준 더불어민주당 수원특례시장 후보와 정명근 화성특례시장 후보, 조용호 오산시장 후보가 28일 수원·화성·오산 3개 시 상생행정 협약을 체결했다. 이재준 캠프 제공

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이재준 더불어민주당 수원특례시장 후보와 정명근 화성특례시장 후보, 조용호 오산시장 후보가 28일 조 후보 사무실에서 수원·화성·오산 3개 시 상생행정 협약을 체결했다.이번 협약은 2026년부터 2030년까지 민선 9기 4년 동안 수원·화성·오산이 교통, 환경, 문화관광, 생활권 통합 등 주요 행정 현안에 공동 대응하기 위해 마련됐다.3개 시는 수원화성문화제의 정조대왕 능행차, 화성시 효 축제, 오산시 독산성 축제를 연계해 대한민국을 대표하는 전통문화 축제로 키우고, 이를 세계인이 찾는 문화관광 콘텐츠로 발전시키기로 했다.정 후보는 “3개 시는 정조대왕이란 공통분모를 갖고 있다. 3개 시의 경계는 있지만 시민들의 경계는 없다”며 “시민들의 기대와 희망을 잊지 않고 적극 실행해 나가겠다”고 약속했다.교통 분야에서는 동탄트램의 수원, 오산 연결을 지원하고, GTX-C 노선의 안정적 추진과 경기남부 광역교통망 확충을 위해 공동 대응하기로 했다.이 후보는 “수원 구간 조속 준공을 뼈대로 삼고, 오산·평택·아산 연장까지 함께 추진해 경기남부 광역교통망의 시너지를 만들겠다”고 밝혔다.환경·생활 인프라 분야에서는 쓰레기·하수처리 등 도시 간 이해관계가 얽힌 사안을 상호 행정 빅딜로 풀어가기로 했다. 황구지천과 오산천 생태하천 복원, 수원·화성 관문인 활주대로 일대 가로환경 개선 등 시민이 체감할 수 있는 생활환경 개선도 협력 과제로 포함됐다.한편 지난 민선 5·6·7기에도(2010~2022년) 3개 시 민주당 시장들은 다양한 분야에서의 상생 행정협력을 통해 지역 현안을 해결했다.