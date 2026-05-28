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최대호 “서소문 희생자 한 분은 안양시민, 이런 비극 없도록 안전한 안양 만들겠다”

안승순 기자
입력 2026-05-28 14:56
수정 2026-05-28 14:56
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최대호 민주당 안양시장 후보. 최대호 캠프 제공
최대호 민주당 안양시장 후보. 최대호 캠프 제공


최대호 더불어민주당 안양시장 후보가 28일 서울성모병원 장례식장에 마련된 서소문 고가차도 붕괴 사고 희생자 빈소를 찾아 조문했다.

최 후보는 이날 오전 10시 30분쯤 계획된 유세 일정을 취소한 뒤 찾은 빈소에서 “무엇보다 시민 안전이 행정의 최우선”이라며 “다시는 이런 비극이 발생하지 않도록 시민 안전 차원에서의 강화된 제도 보완과 대책 마련이 필요하다”고 밝혔다.

그러면서 “이번 사고로 유명을 달리한 희생자 세 명 중 한 분이 안양시민이라는 사실에 현직 시장으로서 무거운 마음을 가눌 길이 없다”면서 “안양시 차원에서 도움을 드릴 일이 있는지도 살펴보겠다”고 약속했다.

그는 또 “유가족에게 위로의 말씀을 드렸지만 마음이 한없이 무겁다. 앞으로 더 안전한 안양을 만드는 데 최선을 다하겠다”며 다시 한번 고인의 명복을 빌었다.

안승순 기자
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