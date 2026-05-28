이병학 충남교육감 후보, 이명수 후보에게 단일화 재촉구

세줄 요약 이병학 충남교육감 후보가 천안시청 기자회견에서 이명수 후보와의 중도·보수 진영 단일화를 다시 촉구했다. 그는 12년간 이어진 전교조 출신 교육감 체제 아래 기초학력 저하, 교권 붕괴, 학교폭력, 교육격차 심화를 지적하며 충남교육 정상화를 강조했다. 이병학 후보, 이명수 후보에 단일화 재촉구

충남교육 위기론 제기, 정상화 필요성 강조

이명수 측, 단일화 논의 준비와 지연 유감

이미지 확대 이병학 충남교육감 후보가 28일 천안시청에서 이명수 후보에게 단일화촉구 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 이병학 충남교육감 후보가 28일 천안시청에서 이명수 후보에게 단일화촉구 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자

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이병학 충남교육감 후보가 28일 충남교육 정상화 등을 주장하며 이명수 후보와의 중도·보수 진영 단일화를 재촉구했다.이병학 후보는 이날 천안시청에서 기자회견을 열고 “12년간 충남교육은 전교조 충남지부장 출신 교육감 체제 아래 운영되어 왔다”며 “기초학력 저하, 교권 붕괴, 학교폭력, 교육격차 심화 등 충남교육의 위기를 더 이상 외면해서는 안 된다”고 밝혔다.이어 “충남교육 정상화와 전교조 출신 충남교육감 12년 체제를 바꾸기 위해 끝까지 단일화를 포기하지 않고 노력해왔다”며 “지금은 정치적 유불리를 따질 시간이 아닌 충남교육의 미래를 위한 결단이 필요한 시점”이라고 강조했다.그러면서 “이명수 후보에게 다시 한 번 정중히 요청한다”며 “단일화 논의에 진심으로 응해달라. 약속을 지켜달라. 충남교육을 위해 결단해달라”고 주장했다.앞서 이명수 후보는 지난 6일 기자회견을 열고 “모든 기득권을 내려놓고 (단일화) 논의 준비가 되어 있다. 과열 경쟁보다는 충남교육을 바로 세우기 위한 철학과 가치를 공유하는 단일화를 추진하겠다”고 밝혔다.그러나 ‘연락이 원활하지 못해 논의가 지연되는 점에 깊은 유감’이라며 이병학 후보 측에 단일화 추진의 문제점을 제기했다.