정명근, “의료·문화·체육 아우르는 풍요로운 동탄 완성할 것”

세줄 요약 정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 동탄의 풍요로운 일상을 위한 4대 공약을 발표했다. 고려대 동탄병원 조기 착공, 패밀리풀 연중 운영 전환, 화성시립미술관 조기 착공, 동탄 복합체육센터 건립을 추진해 의료·문화·체육 인프라를 확충하겠다고 밝혔다. 동탄 4대 공약 발표, 의료·문화·체육 확충

고려대 동탄병원 조기 착공, 행정 속도 강조

패밀리풀 연중 운영, 시립미술관·체육센터 추진

이미지 확대 정명근 민주당 화성시장 후보가 28일 봉담읍에서 율동을 하고 있다. 정명근 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 정명근 민주당 화성시장 후보가 28일 봉담읍에서 율동을 하고 있다. 정명근 캠프 제공

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정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 28일 ‘동탄의 풍요로운 일상’ 4대 공약을 발표했다.동탄 4대 핵심 공약은 고려대학교 동탄병원 조기 착공, 동탄 패밀리풀 연중 운영 전환, 화성시립미술관 조기 착공, 동탄 복합체육센터 건립 등이다.민선 8기 재임 중이던 2025년 11월 ‘화성 동탄2 종합병원 유치 패키지형 개발사업’의 우선협상대상자로 고려대학교 의료원 컨소시엄을 유치한 정 후보는 빠른 행정 절차로 고려대학교 동탄병원의 조기 착공을 이끌어내겠다고 밝혔다.‘동탄 패밀리풀’은 2025년 여름 시범 운영 기간에만 약 4만 3000명의 시민이 방문했다. 정 후보는 여름 중심의 야외 물놀이 시설이 아닌 사계절 내내 시민들이 문화와 휴식을 즐길 수 있는 공간으로 기능을 확대 개편하겠다고 선언했다.화성시립미술관 건립도 속도를 낸다. 화성시립미술관은 지난 2026년 2월 세계적인 건축 거장 이토 토요가 참여한 국제지명 설계공모 당선작을 최종 선정한 상태다. 그는 남은 디자인 및 설계를 마무리한 뒤 조기 착공하겠다고 공약했다.이와 함께 동탄 지역의 체육 인프라 부족을 해소하기 위한 생활밀착형 거점 구축에 나선다. 정 후보는 주민 접근성이 높은 거점에 수영장과 생활체육시설을 두루 갖춘 다목적 동탄 복합체육센터 건립을 추진하겠다고 덧붙였다.​정 후보는 “동탄의 발전은 멈춰서도 시행착오를 겪어서도 안 된다”라며, “민선 8기의 행정 성과와 입증된 추진력을 바탕으로 의료, 문화, 체육까지 모든 삶의 영역이 풍요로운 동탄을 반드시 완성하겠다”라고 강조했다.