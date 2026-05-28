임문영 광산을 후보 “전남광주에 반도체 팹 구축 필요”

28일 기자회견서 “AI시대 지역주도 성장 전략 모델 성공시켜야”

이미지 확대 임문영 민주당 광주 광산을 국회의원 후보. 닫기 이미지 확대 보기 임문영 민주당 광주 광산을 국회의원 후보.

세줄 요약 임문영 광산을 후보가 전남광주통합특별시를 대한민국 미래 반도체 전략 거점으로 육성해야 한다며 팹 유치를 촉구했다. AI 확산과 제조업 쇠락, 청년 유출 대응을 위해 지역주도성장 모델이 필요하다고 설명했다. 전남광주통합특별시, 반도체 전략 거점 육성 주장

새로운 반도체 팹 구축 필요성 강력 제기

AI 확산·지역소멸 대응 위한 산업전환 강조

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임문영 더불어민주당 광주 광산을 국회의원 후보가 “전남광주통합특별시를 대한민국 미래 반도체 전략 거점으로 육성해야 한다”며 반도체 팹 유치 필요성을 강조했다.임 후보는 28일 광주시의회에서 기자회견을 열고 “새로 출범하는 전남광주통합특별시는 대한민국 지역주도성장 전략 새로운 모델이자 미래산업 전환의 실험도시가 되어야 한다”며 “그 중심에 반드시 새로운 반도체 팹 구축이 필요하다”고 밝혔다.이어 “반도체 팹 유치는 단순히 공장 하나를 세우는 차원이 아니라 대한민국의 미래산업 전략과 국가 경쟁력, 지역 생존전략이 결합된 국가적 과제”라고 강조했다.임 후보는 이날 반도체 팹 구축이 필요한 이유로 ▲AI 확산에 따른 반도체 초호황 시대 대비 ▲인구감소·제조업 쇠락 극복 ▲통합특별시의 강력한 행정권한 ▲AI 실증도시 기반 ▲국가안보 대응 ▲RE100 경쟁력 ▲우수한 인재·연구 인프라 ▲5·18 정신의 미래 가치 등을 제시했다.특히 임 후보는 “AI 산업이 폭발적으로 성장하면서 반도체 수요는 과거와 다른 구조적 장기 성장 국면에 진입하고 있다”며 “전남광주통합특별시는 AI 시대를 준비하는 국가 전략 거점이 되어야 한다”고 말했다.또 “반도체 팹이 들어오면 협력기업과 양질의 일자리가 함께 들어오고, 청년들이 지역을 떠나지 않게 된다”며 “이는 단순한 지역개발이 아니라 대한민국 산업 재건을 위한 지역주도성장 모델”이라고 설명했다.임 후보는 “5·18 정신은 단지 민주주의의 정신에 머무르지 않는다”며 “위기를 극복하고 미래 번영으로 나아가는 세계적 가치”라고 강조했다. 이어 “세계 초일류 기업이 민주주의의 도시 전남광주에 반도체 팹을 구축하는 것은 광주의 정신 위에 미래 성장과 번영의 가치를 더하는 역사적 선언이 될 것”이라고 말했다.