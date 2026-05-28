정치 6·3 지방선거 거소 투표하는 어르신 입력 2026-05-28 00:37 수정 2026-05-28 00:37 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/05/28/20260528004003 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 거소 투표하는 어르신 6·3 지방선거를 일주일 앞둔 27일 경기 수원 권선구 사과나무요양원에서 거소 투표가 진행되고 있다.연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 거소 투표하는 어르신 6·3 지방선거를 일주일 앞둔 27일 경기 수원 권선구 사과나무요양원에서 거소 투표가 진행되고 있다.연합뉴스 6·3 지방선거를 일주일 앞둔 27일 경기 수원 권선구 사과나무요양원에서 거소 투표가 진행되고 있다.연합뉴스 2026-05-28 4면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지