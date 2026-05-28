제9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
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거소 투표하는 어르신

입력 2026-05-28 00:37
수정 2026-05-28 00:37
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거소 투표하는 어르신
거소 투표하는 어르신 6·3 지방선거를 일주일 앞둔 27일 경기 수원 권선구 사과나무요양원에서 거소 투표가 진행되고 있다.
연합뉴스


6·3 지방선거를 일주일 앞둔 27일 경기 수원 권선구 사과나무요양원에서 거소 투표가 진행되고 있다.

연합뉴스

2026-05-28 4면
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