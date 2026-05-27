국민의힘 텃밭인데…포항시장 TV토론에 국힘 후보 ‘불참’ 통보

세줄 요약 경북 포항시장 후보 TV토론회에 국민의힘 박용선 후보가 불참했다. 캠프는 상대의 공세와 마타도어를 이유로 들었고, 민주당 박희정 후보와 무소속 박승호 후보는 공개 검증을 거부한 처사라며 반발했다. 국민의힘 박용선 포항시장 후보 토론회 불참

상대 후보들, 시민 검증 회피라며 강한 비판

캠프, 공세·마타도어 심화로 불참 설명

이미지 확대 박용선 국민의힘 경북 포항시장 후보. 박용선 후보 선거캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 박용선 국민의힘 경북 포항시장 후보. 박용선 후보 선거캠프 제공

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경북지역 기초단체장 선거 후보자 TV 토론회를 앞두고 국민의힘 공천을 받은 후보가 결국 불참했다.27일 각 후보 선거캠프에 따르면 박용선 국민의힘 포항시장 후보는 이날 오후 5시 10분부터 포항MBC에서 열리는 포항시장선거 후보자토론회에 참석하지 않았다.박 후보는 토론회에서 다른 참가 후보들이 일방적인 공세를 펼칠 것을 우려해 불참한 것으로 알려졌다.이로써 6·3 지방선거 투표를 앞두고 시민들은 포항시장 선거 후보자 모두가 참여한 공개 토론회를 볼 수 없게 됐다. 후보자 토론회는 공직선거법에 따라 선거방송토론위원회가 주관하고 각 방송사가 중계를 주관한다. 정당한 사유 없이 불참할 경우 1천만원 이하의 과태료가 부과된다.이에 상대 후보들은 즉각 반발했다. 더불어민주당 박희정 후보는 “법정 TV토론회는 후보의 선택 행사가 아닌 정책·비전·자질을 직접 비교할 수 있도록 마련된 공식 검증 절차”라며 “포항시민을 존중한다면 공개적이고 공정한 검증의 장을 피하지 말았어야 했다”고 비판했다.무소속 박승호 후보는 성명서를 내고 “박용선 후보는 토론회를 불과 30분 앞두고 일방적으로 불참을 통보했다”며 “많은 시민과 언론, 선거 관계자들이 준비하고 기다린 상황에서 마지막 순간 불참을 통보한 것은 공적 책임감을 보여주지 못한 처사”라고 밝혔다.이와 관련해 박용선 후보 캠프는 “최근 상대 후보들의 마타도어 선거가 도를 넘어 선거를 진흙탕으로 몰아 넣어 후보에게 불참을 강력히 요구했다”며 “토론회를 통해 전달하지 못한 정책과 공약은 앞으로 더 적극적으로 알리도록 하겠다”고 했다.