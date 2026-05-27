안종혁 “오롯이 천안 시민만”…과감히 정당 버리고 시의원 도전

세줄 요약 안종혁 충남도의회 기획경제위원장이 국민의힘을 떠나 무소속으로 천안시 다선거구 시의원 출마를 선언했다. 그는 정당 지시보다 주민 명령을 따르는 정치인이 되겠다고 밝혔고, 민원 해결과 소신을 핵심 메시지로 내세웠다. 무소속 천안시 다선거구 출마 선언

정당 정치 한계 지적, 주민 중심 강조

민원 끝장제 등 생활 공약 제시

이미지 확대 충남도의원에서 정당을 버리고 무소속으로 천안시의원에 도전하는 안종혁 도의회 기획경제위원장. 안 후보 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남도의원에서 정당을 버리고 무소속으로 천안시의원에 도전하는 안종혁 도의회 기획경제위원장. 안 후보 제공

이미지 확대 충남도의회 안종혁 기획경제위원장이 행사에 참석해 인사말을 하고 있다. 안 후보 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남도의회 안종혁 기획경제위원장이 행사에 참석해 인사말을 하고 있다. 안 후보 제공

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“일 잘하고 우리 동네를 잘 아는 안종혁입니다.”안종혁 충남도의회 기획경제위원장(53·무소속)이 6·3 전국동시지방선거에서 정당을 떠나 ‘천안시 다선거구’ 출마를 선언했다. 현직 도의원 신분에서 정당을 떠나 시의원으로 가까운 곳에서 주민 민원을 해결하겠다는 강한 의지다.안 위원장은 이번 선거에서 천안시의원(다선거구, 문화·성황·봉명·성정1·2동)에 출마한다고 27일 밝혔다.그는 이번 선거에 국민의힘 소속에서 무소속으로 출마한다.안 위원장은 “정당 지시를 따르는 정치인이 아닌 주민 명령을 받드는 정치인이 되겠다”며 “정당의 울타리를 벗어나 오롯이 천안 시민을 위해 노력하는 무소속 안종혁으로 평가받겠다”고 설명했다.그는 자신의 별명을 ‘아는 사람 안종혁’이라고 소개한다. 천안을 알고, 현장을 알고, 일하는 방법을 아는 사람이라는 의미다.안 위원장은 이번 선거 핵심 메시지로 ‘소신’과 ‘민원 해결’을 내세운다. 그는 “비상계엄 정국과 공천 과정을 거치며 정당 정치 한계를 느꼈다”며 “진정한 지방자치는 시민으로부터 나온다는 확신을 갖게 됐다”고 했다.이어 “정당이라는 배경은 사라졌지만 안종혁이라는 사람은 그대로”라며 “주민이 부르면 어디든 달려가 해결 방법을 찾는 정치인으로 선택받겠다”고 강조했다.그는 주요 공약으로 △민원 끝장제 도입 △구도심 맞춤형 재개발 △상권 활성화 △지역아동센터 환경 개선 △소상공인 금융 지원 확대 △AI 기반 24시간 주민 소통 채널 구축 등을 제시했다.