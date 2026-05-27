천안시장 후보 공방 격화…“흑색선전 정치 공세” vs“선거법 논란 밝혀야”

세줄 요약 6·3 지방선거를 일주일 앞두고 천안시장 선거에서 민주당 장기수 후보의 선거법 위반 논란을 둘러싼 여야 공방이 확산했다. 민주당은 국민의힘의 현수막과 공세를 흑색선전이라 비판했고, 국민의힘은 경찰 이첩과 보도자료 내용을 문제 삼으며 해명을 요구했다. 천안시장 선거, 장기수 후보 선거법 논란 확산

민주당, 국민의힘 현수막·공세를 흑색선전 비판

국민의힘, 보도자료·토론 발언 해명 요구

이미지 확대 민주당 문진석·이재관 의원은 27일 천안시청 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 민주당 문진석·이재관 의원은 27일 천안시청 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자

이미지 확대 대전MBC 천안시장 후보자 TV 토론회에서 장기수 민주당 후보(오른쪽)과 박찬우 국민의힘 후보가 질의와 답변을 이어가고 있다. 유튜브 갈무리 닫기 이미지 확대 보기 대전MBC 천안시장 후보자 TV 토론회에서 장기수 민주당 후보(오른쪽)과 박찬우 국민의힘 후보가 질의와 답변을 이어가고 있다. 유튜브 갈무리

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6·3 지방선거를 일주일 앞두고 충남 천안시장 선거에 나선 더불어민주당 장기수 후보의 선거법 위반 논란을 둘러싼 여야 공방이 확산하고 있다.민주당 문진석·이재관 의원은 27일 천안시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “국민의힘 박찬우 후보 측이 현수막에 자극적 문구를 동원해 장 후보에 대한 정치적 공격을 자행하고 있다”고 비판했다.이들은 “수사기관 절차에 따라 진행되는 통상적 행정 절차인 ‘경찰 이첩’을 두고 중대한 위법 사실인 것처럼 왜곡하고, 이를 선거와 연결지어 시민들의 불안과 혐오를 조장하고 있다”고 지적했다.이어 “이번 지방선거에서 3류 저질 정치, 혐오와 비방의 정치, 구태정치를 몰아내고, 더 나은 천안을 만들어나갈 후보를 선택해달라”며 “장 후보와 민주당은 네거티브에 굴하지 않고 끝까지 품격 있는 선거, 정책 중심의 선거, 시민을 위한 선거를 이어나가겠다”고 강조했다.그러면서 “뜬금없는 박 후보의 네거티브는 불안함의 고백이자 천안의 미래를 말할 준비가 되어 있지 않음을 보여주는 단적인 예”라며 “장 후보는 천안의 경제, 교통, 청년, 복지 문제를 이야기하며 오직 실력으로 시민 여러분께 다가가고 있다”고 호소했다.이에 국민의힘 충남도당과 박 후보는 장 후보가 예비후보 당시 오세현 시장과의 만남에 따른 보도자료 배포 내용과 천안시장 후보 TV 토론회에서 발언 내용을 문제 삼는 등 공세 수위를 높였다.국민의힘 충남도당도 이날 성명을 통해 “민주당 장 후보는 아산시장과의 짧은 만남을 ‘공동 공약 추진’, ‘러닝메이트형 협력’으로 부풀려 보도자료를 배포했지만, 정작 당사자인 아산시장조차 당혹스러움을 표한 실체 없는 사안”이라고 밝혔다.이어 “현재 경찰 수사가 진행 중인 사안임에도, 정당한 시민 검증 요구를 ‘구태 정치’로 치부하며 회피하는 것은 행정에 대한 시민 신뢰를 짓밟는 무책임한 처사”라며 장 후보의 해명을 요구했다.앞서 박 후보 측은 전날 “만약 이번 사안에 명확한 해명이 이뤄지지 않으면 천안시장과 아산시장 관련 인사가 동시에 선거법 논란과 사법 리스크에 휘말리는 상황으로 이어질 수 있다는 우려까지 나온다”며 “장 후보는 두 차례 TV 토론회에서 정작 시민들이 궁금한 사실관계에 대해서는 끝내 명확한 설명을 내놓지 못했다”고 했다.천안 지역 곳곳에는 26일부터 장 후보와 관련해 ‘선거법 논란, 경찰청 이첩’ 등의 내용이 담긴 현수막이 설치돼 있다.