김경희, ‘반도체 소부장 기업 100개 유치·이천산업진흥원 설립’ 공약

세줄 요약 김경희 국민의힘 이천시장 후보가 이천을 반도체 첨단산업 중심도시로 만들겠다는 미래산업 구상을 내놨다. 소부장 기업 100개 유치, 이천산업진흥원 설립, 전용도로와 R&D 단지 조성, 하이닉스 공원과 교육환경 개선도 약속했다. 반도체 소부장 기업 100개 유치 구상 발표

이천산업진흥원 설립과 R&D 단지 구축 제시

하이닉스 공원·교육환경 개선 등 정주여건 강화

이미지 확대 김경희 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 김경희 후보 캠프 제공

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김경희 국민의힘 이천시장 후보가 이천을 대한민국 첨단산업의 중심도시로 도약시키기 위한 미래산업 종합 구상을 밝혔다.김 후보는 “이천의 미래는 SK하이닉스의 발전과 함께한다”며 “반도체 산업의 경쟁력을 키우는 일은 단순히 기업만을 위한 일이 아니라, 이천 시민의 일자리와 지역경제, 교육과 정주 여건을 함께 키우는 일”이라고 강조했다.그는 핵심 구상으로 반도체 소재·부품·장비 산업 클러스터 조성, 소부장 기업 100개 유치, 이천산업진흥원 설립, 첨단산업 박물관 조성, 이천~용인 반도체 전용도로 추진, 자율주행 및 디지털 트윈 실증사업 추진, 이천 산업밸리 R＆D 단지 구축 등을 제시했다.그러면서 하이닉스 인근에 가칭 ‘하이닉스 공원’, 제2설봉공원 성격의 대규모 휴식 공간을 조성해 근로자와 시민, 가족이 함께 쉬고 걷고 머물 수 있는 녹색 생활권을 만들겠다고 약속했다.이와 함께 하이닉스 주변을 명품 교육학원거리로 지정해 산업도시에 걸맞은 교육환경을 조성하고, 근로자와 청년, 신혼부부가 이천에 정착할 수 있는 생활 기반을 강화하겠다는 구상도 내놨다.김 후보는 “이천은 이미 대한민국 반도체 산업의 심장과 같은 도시”라며 “이제 그 심장이 더 크게 뛰도록, 기업은 성장하고 시민은 더 행복한 첨단산업도시 이천을 반드시 완성하겠다”고 공약했다.