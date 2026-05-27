“TK 신공항 신속 추진 당론으로 채택해야”[우리동네 선거는]

김진열 국힘 군위군수 후보 회견

여야 정당·대구시장 후보에 촉구

이미지 확대 김진열 국민의힘 대구 군위군수 후보 닫기 이미지 확대 보기 김진열 국민의힘 대구 군위군수 후보

세줄 요약 김진열 국민의힘 대구 군위군수 후보가 TK 신공항 조기 착공을 위해 여야 정당과 대구시장 후보들에게 당론 확정과 문서화된 합의를 요구했다. 그는 재원 확보 없이는 보상과 설계, 착공 일정이 흔들린다며 특별법 개정과 국가사업 전환 필요성을 강조했다. TK 신공항 조기 착공 위한 당론 채택 촉구

군공항 이전 재원 확보 없인 일정 흔들림 우려

특별법 개정·국가사업 전환 책임 요구

2026-05-27 19면

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김진열 국민의힘 대구 군위군수 후보는 26일 대구경북(TK) 신공항 조기 착공과 관련해 여야 정당과 대구시장 후보들에게 “당론과 문서화된 합의서로 책임을 져야 한다”고 촉구했다.김 후보는 이날 군위군 선거캠프에서 기자회견을 열고 “TK 신공항은 대구경북의 미래가 걸린 중대 사업이지만 지금까지 각 정당 후보들이 말로만 외칠 뿐 당론으로 확정하거나 재원 확보 방안을 구체적으로 제시한 것은 없다”고 지적했다.이어 “TK 신공항 추진의 핵심은 군공항 이전에 필요한 재원 확보”라며 “재원 마련 없이는 토지 보상, 설계, 착공, 개항 등 모든 일정이 흔들릴 수밖에 없다”고 우려했다.그는 “기존 특별법이 신공항 추진의 제도적 틀을 마련했으나, 현행 ‘기부 대 양여’ 방식만으로는 대규모 군공항 이전 재원을 확보하는 데 한계가 있다”며 “이번 기회에 국가 사업으로 해결해야 한다”고 강조했다.이와 관련해 김 후보는 “여야 양당과 대구시장 후보가 TK 신공항 신속 추진을 당론으로 정하고, 군공항 이전 재원 확보를 위한 특별법 개정을 추진하겠다는 합의서 작성으로 군위군민과 대구경북 시도민 앞에 책임을 져야 한다”고 주장했다.그는 지난달 이재명 대통령의 군위 방문에 대해서도 “군위 군민이 바라는 것은 관심이 아니라 착공이고, 정치적 방문이 아니라 국가적 책임”이라고 쓴소리를 했다.끝으로 김 후보는 “더 이상 TK 신공항 후보지인 군위·의성의 희생을 담보로 잡아선 안 된다”며 “여야 양당은 당론으로 답하고, 대구시장 후보들은 합의서로 답하며, 정부와 국회는 특별법 개정과 예산으로 답해야 한다”고 촉구했다.