전재수“해양수도 부산” vs 박형준“李정부 심판”

관훈 토론회 각각 순차 진행

이미지 확대 전재수(오른쪽) 더불어민주당 부산시장 후보와 박형준 국민의힘 후보가 26일 부산 동서대 센텀캠퍼스에서 진행된 관훈클럽·부산일보 주최 순차 토론회에 참석해 손을 맞잡은 채 기념촬영을 하고 있다.

부산 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전재수(오른쪽) 더불어민주당 부산시장 후보와 박형준 국민의힘 후보가 26일 부산 동서대 센텀캠퍼스에서 진행된 관훈클럽·부산일보 주최 순차 토론회에 참석해 손을 맞잡은 채 기념촬영을 하고 있다.

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세줄 요약 부산시장 선거가 오차범위 내 접전이다. 전재수 후보는 해양수산부·HMM 부산 이전을 앞세워 해양수도 부산을 강조했다. 박형준 후보는 이재명 정부 심판과 국비 확보 능력을 내세웠고, 스타벅스 탱크데이 논란에도 상반된 입장을 보였다. 해양수도 부산 vs 이재명 정부 심판론 대결

전재수, 해수부·HMM 이전으로 지역발전 강조

박형준, 국비 확보·정권 심판론으로 맞대응

2026-05-27 6면

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6·3 부산시장 선거가 오차범위 내 접전 양상을 보이는 가운데 전재수 더불어민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보는 26일 각각 ‘지역 발전론’과 ‘이재명 정부 심판론’을 내걸고 정면 승부를 벌였다. 두 후보는 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란에도 ‘엄중한 문제’, ‘마녀사냥’ 등 엇갈린 입장을 내놨다.전 후보는 이날 개별 순차토론 방식으로 진행된 관훈클럽·부산일보 공동주최 토론회에서 해양수산부·HMM 부산 이전 등을 언급하며 ‘해양수도 부산’을 내세웠다. 전 후보는 이 대통령의 의지를 강조하면서 “수도권 1극 체제 극복을 위해 부산을 해양수도로 키우겠다”고 했다.그는 현역 시장인 박 후보를 겨냥해 “부산은 계속해서 우하향 곡선을 그려왔다”고 지적했다. 선거 막판의 보수 결집 현상에 대해서는 “전통적 문법에 의한 해석일 뿐”이라며 “이 대통령 집권 이후 체감되는 성과에 시민들의 관점이 실용적으로 바뀌고 있다”고 말했다.이후 진행된 토론회에서 박 후보는 이번 선거를 “이 정권의 폭주를 막고 글로벌 혁신 리더십을 선택하는 선거”로 규정했다. 민주당 추진의 ‘공소취소 특검법’을 두고 “선거가 끝나면 통과시키려 할 것”이라고 지적했다.박 후보는 정부와의 협력 문제에 대해선 “작년에도 부산시가 국비를 최대로 받았다”며 “제대로 말 못하는 힘 없는 여당 시장보다 더 많은 자원을 가져올 수 있다”고 강조했다. 전 후보의 ‘통일교 금품 수수 의혹’을 거론하면서는 “까르띠에 시계를 받았는지 답을 못하고 있다”고 주장했다.양측은 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란에도 상반된 입장을 내놨다. 전 후보는 “공동체 이익을 훼손하고 극단적 갈등을 조장하는 방식의 마케팅은 엄중한 문제”라고 한 반면, 박 후보는 “대통령이 기업을 마녀사냥하듯 표적을 삼으면 자유의 가치를 훼손할 수 있다”고 했다.박근혜 전 대통령의 27일 부산 방문을 두고 전 후보는 “동원할 수 있는 자원을 총동원하는 것”이라고 말을 아꼈다. 반면 박 후보는 “국민의힘 내부 분열상이 북구갑 보궐선거를 매개로 표출돼 어려움이 있다. 보수 결집에 도움이 될 것”이라고 했다.