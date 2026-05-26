서소문 달려간 오세훈 “서울시 모든 역량 동원해 달라” 당부

6·3 지방선거 일정 전면 중단
서소문 사고 현장 긴급 방문
“피해자 구조와 사고 수습 만전”
“추가 피해 없도록 역량 집중” 요청
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서소문 고가 붕괴 현장 방문한 오세훈 후보
오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 붕괴 사고 현장을 찾아 살펴보고 있다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 구조 작업을 벌이고 있다. 뉴스1
오세훈 6·3 지방선거 국민의힘 서울시장 후보는 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 공사 현장에서 상판이 붕괴하는 사고가 발생하자 모든 선거 일정을 중단하고 사고 현장을 긴급 방문했다.
오 후보는 오후 2시 33분쯤 사고가 발생하자 곧바로 현장으로 이동했다. 현장에 도착한 오 후보는 서울시 재난안전실장으로부터 구체적인 사고 상황을 파악했다. 이어 오 후보는 “무엇보다 피해자 구조와 사고 수습에 만전을 기해 달라”라고 당부했다. 또 “추가적인 피해가 발생하지 않도록 서울시의 모든 역량을 동원해 달라”고 요청했다.
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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 6·3 지방선거 일정을 전면 중단하고 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 붕괴 사고 현장을 찾았다. 오세훈 캠프 제공
윤영희 서울시의원, 난임 가정 지원 위한 ‘한의약 육성 조례 개정안’ 대표발의
국민의힘 윤영희 서울시의원은 지난 22일 난임 가정에 한의약적 보건의료 선택권을 제도적으로 보장하고 지원 근거를 명확히 하는 ‘서울시 한의약 육성을 위한 조례 일부개정조례안’을 대표 발의했다. 이번 개정안은 2024년 지방자치단체가 한의약 난임치료 비용을 지원할 수 있도록 법적 근거를 신설한 ‘모자보건법’의 개정 취지를 반영한 결과다. 윤 의원은 이를 통해 서울시 자치법규의 완결성을 높이고, 관내 난임 가정에 대한 다각적인 보건의료 서비스를 제도적으로 더욱 확고히 뒷받침하겠다는 방침이다. 최근 대한한의사협회 등 한의계가 저출생·초고령사회 대응을 위한 ‘서울형 한의약 정책 패키지(산후 모성관리 및 한의 난임치료 지원 강화)’를 정계에 공식 제안하는 등 정책적 요구가 높아지는 시점이다. 윤 의원의 이번 조례 개정은 이러한 사회적 요구를 자치법제 내에 선제적으로 안착시켰다는 점에서 의미가 크다는 평가를 받고 있다. 개정안의 주요 골자는 시장이 한방의료와 한약을 이용한 건강증진 및 치료 시책을 마련할 때, ‘모자보건법’에 따른 난임 극복을 위한 한방 난임치료 지원 사업을 포함해 추진할 수 있도록 명시한 점이다. 실제로 서울시 한의약 난임치료 지원 사업은 임신 성
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오 후보 캠프는 “이번 사고의 경위를 철저히 파악하고, 사태가 완전히 수습될 때까지 모든 역량을 집중할 예정”이라고 밝혔다.
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