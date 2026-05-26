장기수 천안시장 후보 “세대·산업·행정 3대 교체로 대전환”

세줄 요약 장기수 더불어민주당 천안시장 후보의 대표 공약 ‘세대·산업·행정 3대 교체를 통한 천안 대전환’이 언론사 여론조사 공약 선호도에서 31.6%로 가장 높은 지지를 얻었다. 장 후보는 시민의 변화 요구에 응답해 실천하는 시장이 되겠다고 밝혔다. 세대·산업·행정 3대 교체 공약 선호도 1위

여론조사 31.6% 기록, 공약 경쟁서 우세

시민 변화 요구 반영, 실천 행정 강조

이미지 확대 장기수 민주당 천안시장 후보가 캠프에서 화이팅을 외치고 있다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 장기수 민주당 천안시장 후보가 캠프에서 화이팅을 외치고 있다. 이종익 기자

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장기수 더불어민주당 천안시장 후보는 대표 공약인 ‘세대·산업·행정 3대 교체를 통한 천안 대전환’이 최근 언론사 여론조사의 공약 선호도 조사에서 가장 높은 지지를 얻었다고 26일 밝혔다.장 후보 측에 따르면 여론조사에서 천안시장에 출마한 3명의 후보별 대표 공약 선호도를 묻는 항목에서 장 후보의 ‘천안 대전환’ 공약이 31.6%를 기록하며 가장 높은 선호도를 나타냈다.이번 조사는 후보 이름과 정당명을 배제한 채 각 후보 대표 공약 내용만 제시하는 방식으로 진행됐다.장 후보는 “시민들 지지와 성원은 천안의 변화를 바라는 간절한 마음”이라며 “반드시 천안시장에 당선되어 말보다 실천으로 보여드리는 ‘일하는 천안시장’이 되겠다”고 밝혔다.이어 “천안은 지금 세대교체, 산업교체, 행정교체가 필요한 중요한 전환점에 서 있다”며 “시민들과 함께 천안의 새로운 미래를 반드시 만들어가겠다”고 강조했다.그러면서 “출마 선언 이후 지금까지 깨끗한 선거, 네거티브 없는 선거, 정책 중심의 선거를 표방하며 시민들께 다가가고 있다”며 “선거 마지막 순간까지도 비방과 갈등이 아닌 정책과 비전으로 평가받는 선거를 이어가겠다”고 말했다.