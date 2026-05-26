박찬우 천안시장 후보 “장기수 후보, 선거법 논란 경위 밝혀야”

세줄 요약 박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 장기수 더불어민주당 후보에게 선거법 논란의 경위와 사실관계를 시민 앞에 설명하라고 요구했다. 공동 공약 추진, 러닝메이트형 협력 등 표현이 담긴 보도자료 배포 배경을 밝히라는 취지다. 박 후보 측은 장 후보가 TV 토론에서 핵심 질문 대신 구태정치와 정치공작만 반복했다고 비판했다. 박찬우, 장기수 선거법 논란 경위 공개 요구

공동 공약·러닝메이트 표현 보도자료 배경 추궁

TV 토론서 핵심 답변 회피, 사과 촉구

이미지 확대 대전MBC 천안시장 후보자 TV 토론회에서 장기수 민주당 후보(오른쪽)과 박찬우 국민의힘 후보가 질의와 답변을 이어가고 있다.. 유튜브 갈무리 닫기 이미지 확대 보기 대전MBC 천안시장 후보자 TV 토론회에서 장기수 민주당 후보(오른쪽)과 박찬우 국민의힘 후보가 질의와 답변을 이어가고 있다.. 유튜브 갈무리

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박찬우 국민의힘 천안시장 후보는 장기수 더불어민주당 후보와의 TV 토론 발언과 관련해 26일 “시민 검증 요구를 ‘구태정치’로 몰아가며 핵심 의혹을 회피하고 있다”고 비판했다.박 후보 측은 이날 보도자료를 통해 “현직 아산시장 신분인 민주당 오세현 시장과 천안시장 예비후보였던 장 후보가 만난 뒤, 장 후보 측이 ‘공동 공약 추진’, ‘러닝메이트형 협력’, ‘후보 시절부터 정책 함께 설계’ 등의 표현이 담긴 공식 보도자료를 배포한 경위와 사실 여부를 시민 앞에 설명하라”고 밝혔다.그는 “이번 논란의 핵심은 매우 단순하다”며 “장 후보는 두 차례 TV 토론회 모두 핵심 질문의 해명 대신 ‘구태정치’, ‘정치공작’, ‘낡은 정치’라는 표현으로 답변을 반복하며 본질을 흐렸다”고 강조했다.이어 “정작 시민들이 궁금한 사실관계에 대해서는 끝내 명확한 설명을 내놓지 못했다”며 “현재 관련 사안은 수사기관으로 이첩됐음에도 장 후보는 ‘네거티브’와 ‘구태정치’ 등 표현만 반복하고 있다”고 공세를 높였다.그러면서 “만약 이번 사안에 명확한 해명이 이뤄지지 않으면 천안시장과 아산시장 관련 인사가 동시에 선거법 논란과 사법 리스크에 휘말리는 사상 초유의 상황으로 이어질 수 있다는 우려까지 나온다”며 “장 후보는 책임 있는 답변과 국민의힘과 시민들을 향한 부적절한 발언을 즉각 사과하라”고 촉구했다.