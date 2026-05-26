현근택, “삼성전자 팹, 지방 이전할 경우 시장직 사퇴하겠다” 배수진

세줄 요약 현근택 더불어민주당 용인시장 후보가 삼성전자 반도체 팹의 지방 이전설을 강하게 부인했다. 용인 반도체 클러스터는 국가 전략사업이라며 원안 추진 의지를 거듭 밝혔고, 이전이 현실화되면 시장직을 사퇴하겠다고 했다. 삼성전자 팹 지방 이전설 강한 일축

용인 반도체 클러스터 원안 추진 천명

이전 시 시장직 사퇴 의지 표명

이미지 확대 현근택 더불어민주당 용인시장 후보가 26일 용인시청 브리핑룸에서 긴급 기자회견을 열고 있다. 현근택 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 현근택 더불어민주당 용인시장 후보가 26일 용인시청 브리핑룸에서 긴급 기자회견을 열고 있다. 현근택 캠프 제공

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현근택 더불어민주당 용인시장 후보가 26일 용인시청 브리핑룸에서 긴급 기자회견을 열고, ‘용인 반도체 클러스터 이전론’을 강하게 일축하며 ‘원안 추진’에 대한 확고한 의지를 거듭 밝혔다.현 후보는 이날 기자회견에서 “최근 선거 과정에서 무책임하게 제기되는 이전설이 용인시민의 불안과 우려를 싹틔우고 있다”며 “용인 반도체 클러스터 사업은 용인을 넘어 대한민국의 미래가 걸린 국가 전략사업으로 결코 타협의 대상이 될 수 없으며 시장에 당선된다면 직을 걸고 원안 그대로 지키겠다”고 단호한 입장을 내놨다.그러면서 “국가산단에 계획된 삼성전자 반도체 팹이 지방으로 이전되는 사태가 발생한다면 책임지고 시장직을 사퇴하겠다”며 “제 모든 것을 걸고 용인 반도체 클러스터를 지켜낼 각오가 돼 있다”고 덧붙였다.이어 “이재명 대통령의 국정 비전을 가장 잘 이해하고 실현할 수 있는 힘 있는 여당 시장으로서 중앙정부·경기도·국회와 완벽한 ‘원팀’을 이뤄 용인 반도체 클러스터를 사수하겠다”고 약속했다.구체적인 실행 방안으로는 당선 즉시 ‘용인반도체 민·관·정 협의체’를 가동해 토지 보상, 용수, 전력 등 핵심 인프라 문제를 주도적으로 해결하고, 용인에 필요한 최대한의 국가 예산과 전폭적인 지원을 이끌어내겠다고 밝혔다.