조유진, 정원오와 함께 영등포 타임스퀘어 앞 ‘원팀’ 유세

이미지 확대 정원오(왼쪽 두 번째) 더불어민주당 서울시장 후보와 조유진(왼쪽 세 번째) 민주당 영등포구청장 후보가 지난 25일 서울 영등포구 타임스퀘어 앞에서 유세를 하고 있다.

캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 정원오(왼쪽 두 번째) 더불어민주당 서울시장 후보와 조유진(왼쪽 세 번째) 민주당 영등포구청장 후보가 지난 25일 서울 영등포구 타임스퀘어 앞에서 유세를 하고 있다.

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 조유진 영등포구청장 후보가 25일 서울 영등포구 타임스퀘어 앞에서 함께 유세에 나섰다고 26일 밝혔다.조유진 후보는 이날 유세에서 “5대째 영등포를 지켜온 토박이”라며 “정원오 서울시장 후보와 함께 영등포를 국제적인 문화 중심 도시, 민주주의의 상징 도시로 반드시 만들겠다”고 말했다. 현장에는 30도 안팎의 더위에도 지지자들이 몰렸다.정원오 후보는 유세 도중 오세훈 국민의힘 서울시장 후보에 대해 ‘전시 행정’이라며 비판했다. 그는 성동구청장 재임 시절 성과를 언급하며 “폼에 살고 폼에 죽는 시정을 끝내고 실적과 성과로 증명하는 시장이 되겠다”고 다짐했다. 유세 현장에는 진성준, 한정애 민주당 의원 등도 함께했다.이들 후보는 유세를 마무리하며 오는 29일부터 30일까지인 사전투표에 참여해 달라고 요청했다. 조 후보는 “5월 29일, 30일 사전투표로 영등포 발전의 첫 단추를 함께 끼워 달라”고 강조했다. 정 후보는 “세금이 아깝지 않은 서울, 시민의 목소리에 귀 기울이는 서울을 만들겠다”고 약속했다.