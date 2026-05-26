조유진, 정원오와 함께 영등포 타임스퀘어 앞 ‘원팀’ 유세

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정원오(왼쪽 두 번째) 더불어민주당 서울시장 후보와 조유진(왼쪽 세 번째) 민주당 영등포구청장 후보가 지난 25일 서울 영등포구 타임스퀘어 앞에서 유세를 하고 있다.
캠프 제공
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정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 조유진 영등포구청장 후보가 25일 서울 영등포구 타임스퀘어 앞에서 함께 유세에 나섰다고 26일 밝혔다.
조유진 후보는 이날 유세에서 “5대째 영등포를 지켜온 토박이”라며 “정원오 서울시장 후보와 함께 영등포를 국제적인 문화 중심 도시, 민주주의의 상징 도시로 반드시 만들겠다”고 말했다. 현장에는 30도 안팎의 더위에도 지지자들이 몰렸다.
정원오 후보는 유세 도중 오세훈 국민의힘 서울시장 후보에 대해 ‘전시 행정’이라며 비판했다. 그는 성동구청장 재임 시절 성과를 언급하며 “폼에 살고 폼에 죽는 시정을 끝내고 실적과 성과로 증명하는 시장이 되겠다”고 다짐했다. 유세 현장에는 진성준, 한정애 민주당 의원 등도 함께했다.
윤영희 서울시의원, 난임 가정 지원 위한 ‘한의약 육성 조례 개정안’ 대표발의
국민의힘 윤영희 서울시의원은 지난 22일 난임 가정에 한의약적 보건의료 선택권을 제도적으로 보장하고 지원 근거를 명확히 하는 ‘서울시 한의약 육성을 위한 조례 일부개정조례안’을 대표 발의했다. 이번 개정안은 2024년 지방자치단체가 한의약 난임치료 비용을 지원할 수 있도록 법적 근거를 신설한 ‘모자보건법’의 개정 취지를 반영한 결과다. 윤 의원은 이를 통해 서울시 자치법규의 완결성을 높이고, 관내 난임 가정에 대한 다각적인 보건의료 서비스를 제도적으로 더욱 확고히 뒷받침하겠다는 방침이다. 최근 대한한의사협회 등 한의계가 저출생·초고령사회 대응을 위한 ‘서울형 한의약 정책 패키지(산후 모성관리 및 한의 난임치료 지원 강화)’를 정계에 공식 제안하는 등 정책적 요구가 높아지는 시점이다. 윤 의원의 이번 조례 개정은 이러한 사회적 요구를 자치법제 내에 선제적으로 안착시켰다는 점에서 의미가 크다는 평가를 받고 있다. 개정안의 주요 골자는 시장이 한방의료와 한약을 이용한 건강증진 및 치료 시책을 마련할 때, ‘모자보건법’에 따른 난임 극복을 위한 한방 난임치료 지원 사업을 포함해 추진할 수 있도록 명시한 점이다. 실제로 서울시 한의약 난임치료 지원 사업은 임신 성
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이들 후보는 유세를 마무리하며 오는 29일부터 30일까지인 사전투표에 참여해 달라고 요청했다. 조 후보는 “5월 29일, 30일 사전투표로 영등포 발전의 첫 단추를 함께 끼워 달라”고 강조했다. 정 후보는 “세금이 아깝지 않은 서울, 시민의 목소리에 귀 기울이는 서울을 만들겠다”고 약속했다.
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