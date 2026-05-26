한병도, 국민의힘 작심 비판…“극우 표 구걸해도 보수 궤멸”

“장동혁 대표, 극우 유튜버 가까워”

“시대착오적 색깔론…대통령 모욕”

천준호 “탱크데이 국힘·일베 합작”

이미지 확대 한병도 민주당 원내대표 모두 발언 한병도 더불어민주당 원내대표가 26일 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한병도 민주당 원내대표 모두 발언 한병도 더불어민주당 원내대표가 26일 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 뉴스1

이미지 확대 더불어민주당 원내대책회의 한병도(가운데) 더불어민주당 원내대표가 26일 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두 발언을 하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 원내대책회의 한병도(가운데) 더불어민주당 원내대표가 26일 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두 발언을 하고 있다. 뉴스1

세줄 요약 한병도 더불어민주당 원내대표가 국민의힘이 극우 세력을 비호하고 5·18과 민주주의를 모독하며 국민 분열을 조장하고 있다고 비판했다. 장동혁 대표의 발언을 두고는 극우 유튜버에 가깝다고 했고, 표를 구걸해도 보수 궤멸만 남는다고 경고했다. 국민의힘 극우 비호·5·18 왜곡 비판

장동혁 발언 두고 극우 유튜버 비유

극우 표 구걸은 보수 궤멸 경고

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한병도 더불어민주당 원내대표는 26일 “국민의힘은 대한민국을 광기와 망상의 윤석열 시대로 후퇴시키고 있다”고 비판했다.한 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “장동혁 대표 등 일부 의원과 후보들은 5·18과 민주주의를 정면으로 모독한 극우 세력을 비호하는 것도 모자라, 이들의 망동을 선거판까지 끌어들여 혐오와 조롱을 선동하고 국민의 분열을 조장하고 있다”며 이같이 말했다.한 원내대표는 “사회 통합과 건강한 시민 사회를 강조한 이재명 대통령의 당연한 문제 제기를 왜곡·폄하하고 시대착오적 색깔론까지 동원해 국민의 대표인 대통령을 모욕하고 있다”면서 “이쯤 되면 제1야당 대표가 아니라, 극우 유튜버에 가깝다”고 비난했다.앞서 장동혁 국민의힘 대표는 전날 페이스북을 통해 스타벅스 ‘탱크데이’ 마케팅 논란과 관련해 “자유민주주의 국가에서 대통령이 불매운동을 선동하고 온 정부가 나서서 이를 뒷받침하는 것이 정상적이냐”면서 “5·18 전야에 접대부 끼고 술 마시고, 술 마시고 사람 패고 5·18 핑계 대는, 그런 자들을 공천하는 민주당이야말로, 5·18을 조롱하는 것”이라고 비판했다.이에 대해 한 원내대표는 “국민의힘은 대한민국 민주주의와 공동체를 파괴하는 극우만 바라보고 있다”면서 “국민의힘은 내란 종식과 민생 회복, 사회 대개혁을 또다시 부정하고 윤석열 내란 세력의 후예임을 자처하고 있다”고 꼬집었다. 그러면서 “극우에게 표를 구걸해 봤자 돌아오는 건 보수의 궤멸”이라고 덧붙였다.천준호 원내운영수석부대표는 “민주당은 국민을 대변하는 데, 국민의힘은 윤 어게인과 일베를 대변한다”면서 “이번 탱크데이 사태는 국민의힘과 일베의 합작”이라고 주장했다.그러면서 “5·18 정신 헌법 수록이 국민의힘 방해로 무산된 직후 벌어졌다. 결코 우연으로 볼 수 없다”면서 “국내 대기업이 대놓고 혐오 표현을 하자, 숨어 있던 일베 사상이 기세를 올렸다”고 지적했다.천 수석은 “혐오를 조장하고 그에 편승하는 것은 윤석열 정권의 특기였다”면서 “정적을 향해 혐오를 조장하다 급기야는 실제 암살 테러까지 야기했다. 스스로 근거 없는 음모론과 혐오에 빠져 불법 계엄까지 저지른 것”이라고 했다.