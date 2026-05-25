김부겸·추경호, 대구 4호선 ‘모노레일’ 한목소리… 공법 바뀌나[우리동네 선거는]

대구시장 후보 ‘철제차륜’ 제동

이미지 확대 김부겸(왼쪽) 더불어민주당 대구시장 후보와 추경호 국민의힘 대구시장 후보.

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세줄 요약 대구 도시철도 4호선 공법이 지방선거 쟁점으로 떠올랐다. 김부겸·추경호 후보가 나란히 AGT 대신 모노레일 전환을 공약에 담았다. 소음, 환경 훼손, 일조권 침해 민원을 줄이겠다는 취지다. 그러나 수백억원 매몰 비용과 착공 지연 우려도 커졌다. 대구 4호선 공법, 선거 쟁점으로 부상

김부겸·추경호, AGT 대신 모노레일 공약

매몰 비용·착공 지연 우려 동반

2026-05-26 20면

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6·3 지방선거를 앞두고 대구 도시철도 4호선(엑스코선) 건설 사업이 새 국면을 맞았다. 대구시장 유력 후보들이 현재 추진 중인 철제차륜 AGT(무인궤도교통) 대신 모노레일 방식으로 전환하겠다고 한목소리를 내고 있기 때문이다.25일 정치권 등에 따르면 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보 모두 교통 공약을 발표하면서 이 같은 내용을 포함했다. 두 후보는 소음과 환경 훼손, 일조권 침해 등으로 인한 시민 불편을 전환 배경으로 꼽고 있다.4호선은 수성구민운동장에서 동구 이시아폴리스까지 잇는 총연장 12.6㎞의 노선이다. 애초 대구시는 3호선과 마찬가지로 4호선도 모노레일 방식을 검토했다. 하지만 모노레일 제작사인 일본 히타치가 철도안전법에 따른 철도차량 형식 승인 면제 등을 요구하자 사업 추진이 어렵다고 보고 AGT 방식을 확정했다. 현재 4호선은 예비타당성 조사, 노선 확정을 거쳐 환경영향평가 본안 심사와 국토교통부 사업계획 승인만 남겨둬 이르면 오는 7월 착공 예정이었다.모노레일과 AGT 모두 고가 등 고정 궤도를 주행하는 경전철이지만 모노레일이 고무바퀴로 하나의 레일을 감싸며 달리는 반면, AGT는 철제바퀴로 두 개 레일을 달린다. 모노레일의 구조물이 상대적으로 가늘고 단순하지만 차량과 유지관리 비용은 AGT가 경제적이다. AGT의 경우 철제바퀴 전동차가 교각 위 상판을 달리는 구조라 상대적으로 큰 소음을 우려하는 시민 민원이 잇따랐다.김 후보는 “3호선과 4호선을 모노레일 방식으로 단일화하는 방안을 마련해서 소음 피해를 줄이고 노선 간 연결성과 사업 타당성을 높일 것”이라고 말했다. 추 후보도 “AGT 방식은 주민들 이의 제기가 많아 사업 추진이 현실적으로 어렵다”고 짚었다.하지만 4호선이 모노레일 방식으로 전환하면 6년 동안 투입된 수백억원의 매몰 비용 발생이 불가피하다. 설계부터 다시 시작해야 해 착공 시점이 한참 미뤄질 것이라는 관측도 나온다.이와 관련 시 관계자는 “새 시장이 당선되고 인수위원회가 구성되면 현재까지 이어져 온 사업 진행 상황과 차량 형식별 장단점, 행정적 한계점 등을 충분히 보고하겠다”고 말을 아꼈다.