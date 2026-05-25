“초선 심정으로… 李가 부른다면 역할 가리지 않겠다”[6·3선거 재보선 후보 인터뷰]

송영길 민주당 인천 연수갑 후보

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이미지 확대 송영길 더불어민주당 인천 연수갑 후보가 이재명 대통령 시계를 차고 유세를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 송영길 더불어민주당 인천 연수갑 후보가 이재명 대통령 시계를 차고 유세를 하고 있다.

세줄 요약 송영길 후보는 인천 연수갑 보궐선거에서 시민 반응이 예상보다 뜨겁다며 초선의 마음으로 뛰겠다고 했다. 송도와 원도심을 유기적으로 잇는 청학역 복합환승센터 구상을 제시하고, 이재명 대통령을 뒷받침하는 선거라고 강조했다. 연수갑 보궐선거 출마, 초선 심정 강조

송도-원도심 연결, 청학역 환승센터 구상

이재명 정부 뒷받침, 역할 가리지 않겠다

2026-05-26 10면

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6·3 국회의원 인천 연수갑 보궐선거에 출마하는 송영길 더불어민주당 후보는 25일 “솔직히 기대했던 것보다 시민 반응이 훨씬 뜨겁다”며 “초선의 심정으로 하겠다”고 밝혔다.송 후보는 이날 인천 유세 도중 서울신문과 만나 “(복당 후 첫 선거라) 감사한 마음이 크다. 제가 잘해야 되겠다는 생각을 한다”고 말했다. 그러면서 “후배들에게 항상 ‘생계형 정치’를 해선 안 된다고 말했는데 저 스스로도 다시 마음을 다잡고 국민의 억울한 눈물을 닦아주는 그런 정치를 하려고 한다”고 강조했다.‘인천을 바꾼 힘, 연수를 새롭게’를 슬로건으로 내건 송 후보는 “인천시장 선거 때는 지역이 넓어 깊게 선거운동을 할 수 없었는데 지금은 구석구석 돌면서 연수의 속살을 많이 알게 됐다”며 남은 선거 운동 기간 주민 이야기를 경청하겠다고 전했다.그는 “송도국제도시와 연수 원도심을 별개의 지역으로 볼 게 아니다. 두 곳을 유기적으로 연결해야 시너지가 난다”며 “제가 추진하는 ‘청학역 복합환승센터 조성’은 그 핵심 축”이라고 설명했다. 청학역을 중심으로 제2경인선과 수도권광역급행철도(GTX)-B, 수인분당선, 주안송도지선을 엮어 교통 허브로 만들고 이를 송도국제도시, 남동국가산업단지와 연결해 인적·물적 교류를 극대화하겠다는 게 그의 구상이다.송 후보는 공식 선거운동 첫날인 지난 21일부터 이재명 대통령 시계를 차고 유세를 하고 있다. 그는 “이번 선거는 이 대통령을 지키고 뒷받침하기 위한 선거”라며 “이 대통령 지지율이 높다 보니 연수 시민들의 기대가 커진 것 같다”고 밝혔다.같은 당 김상욱 울산시장 후보, 인천 계양을 보궐선거 김남준 후보의 후원회장으로 활동하는 데 대해선 “제 선거를 치르는 것도 벅찬 일이지만 전직 당대표이자 중진 의원 출신으로 송영길을 필요로 하는 곳이 있다면 외면하지 않겠다”고 말했다.그는 오는 8월 민주당 차기 전당대회 후보군으로 거론되는 데 대해 “과연 어떤 게 이재명 정부에 가장 큰 도움이 될지, 당선이 되고 나서 의견을 수렴해 보겠다”고 밝혔다. 그러면서 “정치적 공백기를 거쳐 복귀하는 만큼 제가 먼저 어떤 구체적 자리를 원하거나 계획을 세울 수 있는 상황이 아니다”며 “대통령이 전체적인 정국을 종합적으로 판단해 (저를) 부른다면 당의 역할이든, 외교·안보 등 정부 차원의 역할이든 가리지 않을 생각”이라고 전했다.