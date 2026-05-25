울산 민주·진보 ‘단일화 내홍’ 확산… 조국·유의동, 김용남 동시 직격

민주 “국힘 투표 개입 용납 못해”

김종훈 측은 추가 여론조사 일축

조 “서울·영남 지역 선거 악영향”

유 “법률위원장 통해 고발할 것”

이미지 확대 김상욱(왼쪽) 더불어민주당 울산시장 후보와 김종훈 진보당 울산시장 후보. 닫기 이미지 확대 보기 김상욱(왼쪽) 더불어민주당 울산시장 후보와 김종훈 진보당 울산시장 후보.

이미지 확대 조국 조국혁신당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 조국 조국혁신당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보.

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이미지 확대 김용남 더불어민주당 평택을 국회의원 재선거 후보.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김용남 더불어민주당 평택을 국회의원 재선거 후보.

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세줄 요약 울산시장 범여권 단일화 논의가 여론조사 중단 이후 접점을 찾지 못한 채 공전했다. 민주당은 역선택 방지 장치를 강조했고, 진보당은 경선 파행 책임과 부정 개입 의혹 해명을 요구했다. 평택을 재선거에서는 조국·유의동이 김용남 후보 의혹을 정면 비판했다. 울산 범여권 단일화, 여론조사 중단 뒤 공전

민주당 역선택 방지 강조, 진보당 책임 공방

평택을 재선거서 김용남 의혹 놓고 공세 확산

2026-05-26 8면

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급물살을 탔던 범여권 울산시장 단일화 논의가 여론조사 중단 사태 이후 접점을 찾지 못하면서 공전하는 모양새다. 경기 평택을 국회의원 재선거도 조국 조국혁신당 후보가 ‘차명 대부업체 운영 의혹’을 받는 김용남 더불어민주당 후보를 거세게 압박하는 등 단일화 논의가 점점 더 꼬이고 있다.조승래 민주당 사무총장는 26일 국회 기자간담회에서 “국민의힘을 지지하는 분들이 (울산시장) 단일후보를 결정하는 구조를 용납할 수는 없다”면서 “충분히 역선택을 방지하면서 할 수 있는 시간적 여유도 있고 실무적 준비도 돼 있다”고 했다.다만 김종훈 진보당 후보는 “단일화 경선 파행의 책임은 김상욱 (민주당) 후보에 있다”며 “여론조사 부정 개입 의혹에 대해 명확히 해명하라”고 촉구했다. 신창현 진보당 사무총장은 기자회견에서 추가 여론조사를 통한 단일화 가능성과 관련해 “현실 가능성은 매우 낮다”고 했다.이런 가운데 평택을 재선거에 출마한 조 후보는 김 후보의 차명 대부업 의혹과 관련해 CBS라디오에서 “서울과 영남 지역 선거에 매우 악영향을 주고 있다”고 직격했다.유의동 국민의힘 후보는 긴급 기자회견을 열고 김 후보를 ‘고금리 사채꾼’ 후보라며 사퇴를 촉구했다. 이어 “국민의힘 법률위원장 명의로 곧 김 후보를 고발할 예정”이라고 했다. 이에 김 후보 캠프는 입장문을 통해 “법률 위반 행위는 전혀 없었다”고 해명했다.