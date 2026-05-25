서남권 찾은 정원오 “강북·서남권 교통 격차 해소…교통 공약 발표”

“누구도 소외되지 않는 대중교통 도시”

“일 잘하는 시장 뽑아 효능감 느끼자”

“재개발·재건축 빠르고 안전하게 추진”

“최근 5년 동안 성수동 안전사고 제로”

이미지 확대 정원오, 마곡나루역 앞 유세 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 25일 서울 마곡나루역 앞에서 유세하며 지지를 호소하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 정원오, 마곡나루역 앞 유세 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 25일 서울 마곡나루역 앞에서 유세하며 지지를 호소하고 있다.

이미지 확대 마곡나루역서 유세하는 정원오 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 25일 서울 마곡나루역 앞에서 유세하며 지지를 호소하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 마곡나루역서 유세하는 정원오 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 25일 서울 마곡나루역 앞에서 유세하며 지지를 호소하고 있다.

이미지 확대 양천구민과 함께하는 정원오 후보 정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 후보가 25일 서울 양천구 현대백화점 목동점 앞 유세 현장에서 지지자에게 응원 선물을 받고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 양천구민과 함께하는 정원오 후보 정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 후보가 25일 서울 양천구 현대백화점 목동점 앞 유세 현장에서 지지자에게 응원 선물을 받고 있다.

세줄 요약 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 서남권을 돌며 강북·서남권의 교통 불평등 해소를 핵심 공약으로 내세웠다. 심야 팔로워버스와 서울형 공공셔틀버스를 도입해 30분 통근 도시를 만들고, 버스·환승 체계 개선으로 이동권을 넓히겠다고 했다. 서남권 순회 유세, 교통 격차 해소 강조

심야 팔로워버스·공공셔틀버스 도입 공약

강북·서남권 이동권 개선과 30분 통근 구상

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 25일 “강북·서남권처럼 버스에 의존할 수밖에 없는 지역의 이동권부터 확실히 바꾸고, 누구도 소외되지 않는 촘촘한 대중교통 도시 서울을 만들겠다”고 밝혔다. 정 후보는 서울 강서구, 양천구, 금천구, 영등포구 등 서남권 4개 지역을 잇달아 찾으며 첨단 산업 육성 비전, 교통 인프라 구축, 주거 환경 ‘착착 개선’ 등을 통한 ‘서남권 대도약’을 강조했다.정 후보는 심야 ‘서브웨이 팔로워 버스’와 서울형 공공셔틀버스 도입 등을 내용으로 하는 ‘서울 시내 교통혁명’ 공약을 발표하면서 “교통 불평등은 단순한 이동 문제를 넘어 시민 삶의 격차로 이어진다”고 했다.정 후보는 버스노선을 지하철 중심 체계에 맞춰 재편하는 ‘심야 서브웨이 팔로워버스’와 서울형 공공셔틀버스를 도입해 ‘30분 통근 도시 서울’을 만들겠다는 계획이다. 또 환승 체계와 버스 인프라를 개선해 지하철 역사 수가 상대적으로 적고 버스 의존도가 높은 강북·서남권의 교통 불균형을 해소한다는 방침이다.정 후보는 강서구 마곡나루역 앞 지역유세에서 “민주주의하에서 선거는 일 잘하는 사람은 계속 잘할 수 있도록 지지해주는 것이고 일 못하는 사람은 투표로 심판해서 바꿔서 새롭게 일할 기회를 주는 것”이라고 말했다. 그러면서 “일 잘하는 대통령 뽑았듯이 이제는 서울 차례”라면서 “일 잘하는 서울시장 뽑아서 우리도 효능감 좀 느껴보자”고 지지를 호소했다.정 후보는 이후 양천구 현대백화점 목동점 앞 지역유세에선 “저는 ‘착착 개발’로 목동 아파트 재건축 그리고 신월동, 신정동, 목동 재개발을 보다 빠르고 안전하게 추진해서 노후화된 주거 환경을 획기적으로 개선하겠다”고 강조했다.정 후보는 유세 후 기자들과 만나 수도권광역급행철도(GTX)-A노선 삼성역 구간 ‘철근 누락’ 사태와 관련해 “오세훈 국민의힘 후보가 삼성역 부실시공이 언론에 공개됐음에도 지금까지 한 번도 찾아가지도 않았다”면서 “지금까지 가지 않은 것은 오세훈 시장의 안전불감증”이라고 비판했다.정 후보는 금천구 씨티렉스쇼핑몰 앞 지역유세에서 “교통이 불편한 사각지대마다 마을버스와 공공셔틀버스를 투입해서 여러분들의 출퇴근길을 집에 나와서 5분 내에 만날 수 있도록 교통이 편한 금천구를 만들겠다”고 했다.그러면서 “일 잘하는 대통령, 일 잘하는 시장, 일 잘하는 국회의원, 일 잘하는 구청장이 힘을 합치고 시의원, 구의원들이 같이 힘을 뭉친다면 금천구 발전에 날개를 달 것”이라고 했다.정 후보는 영등포구 타임스퀘어 앞 집중 유세에서도 “상습 수해 지역이던 성수동을 예방 위주로 해서 최근 5년 동안 침수 사고 제로를 만들었고, 최근 5년 동안 대형 인명 사고, 안전사고 제로를 만들었다”면서 “이런 실력으로 서울을 안전하게 만들겠다”고 강조했다.