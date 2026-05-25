“동작 봐라, 엎드려뻗쳐” 후보들에게 웬 얼차려? 민주당 “징계하겠다”

세줄 요약 전남 광양시 유세 현장에서 민주당 선대위 관계자가 후보들에게 차렷, 열중쉬어, 엎드려뻗쳐를 지시해 논란이 됐다. 장면은 유튜브로 생중계됐고, 당은 사과하며 해당 인사를 해임하고 징계를 요청했다. 광양 유세서 후보들에 엎드려뻗쳐 지시 논란

민주당 유튜브 생중계로 장면 확산, 비판 여론

당 사과 후 관계자 해임·징계청원 조치

이미지 확대 24일 전남 광양시 옥곡 5일장에서 열린 더불어민주당의 대규모 유세 현장에서 유세 진행자가 정인화 광양시장 후보를 비롯한 후보들에게 ‘얼차려’를 지시했다. 자료 : 유튜브 ‘델리민주’ 닫기 이미지 확대 보기 24일 전남 광양시 옥곡 5일장에서 열린 더불어민주당의 대규모 유세 현장에서 유세 진행자가 정인화 광양시장 후보를 비롯한 후보들에게 ‘얼차려’를 지시했다. 자료 : 유튜브 ‘델리민주’

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더불어민주당의 선거 유세에서 선대위 관계자가 유권자들 앞에서 후보들을 ‘얼차려’한 사실이 알려지자 민주당 측이 사과했다.25일 정계에 따르면 문제의 ‘얼차려’는 전날 전남 광양시 옥곡 5일장에서 열린 대규모 유세 현장에서 발생했다.이날 유세에는 정청래 당 대표와 민형배 전남광주통합특별시장 후보, 정인화 광양시장 후보 등이 참석했다. 정 대표가 도착하기 전 민주당 후보들은 유세 차량 앞에 모여 유권자들에게 인사했다.이어 마이크를 잡고 유세를 진행하던 A씨는 돌연 후보들에게 “차렷, 열중쉬어”, “앉아, 일어서” 등을 지시했다. 후보자들이 당황스러운 듯 머뭇거리자 A씨는 “동작 봐라, 엎드려뻗쳐”라고 지시했다.정 후보를 비롯한 일부 후보들은 손을 뻗고 엎드렸지만, 일부 후보들은 불편한 기색을 내비쳤다.이에 민 후보는 “진행하시는 분이 오버했다”면서 “재밌게 해보시려고 한 것 같은데 죄송하다”면서 진화에 나섰다.해당 장면은 민주당의 유튜브 채널 ‘델리민주’에서 고스란히 생중계됐고, 소셜미디어(SNS)에서 확산했다. 네티즌들은 “후보들이 죄를 지었나”, “얼차려라니, 창피하다” 등의 댓글을 달며 반감을 드러냈다.정 후보와 경쟁하는 박성현 무소속 광양시장 후보는 논평을 내고 “대낮 길거리에서 줄을 서서 ‘엎드려뻗쳐’를 하고 있다”면서 “그들의 무의식 속에 자리잡은 ‘공천 권력에 대한 맹종’과 ‘권위주의’가 대낮 길거리에서 고스란히 배어 나온 것”이라고 비판했다.논란이 커지자 정 후보 측은 이날 입장문을 내고 “지지자의 순간적인 돌출행동으로 인해 시민 여러분과 당원 동지들께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊은 사과 말씀을 드린다”며 “해당 돌출행동을 한 A씨가 선대위 관계자로 확인돼 즉시 해임 조치하고 징계 청원, 최고 수준의 엄중 조치를 요청했다”고 밝혔다.지역위원장인 권향엽 의원도 “순간 당황하고 불편하셨을 후보자들과 지지자들께 깊이 사과드린다”며 “A씨의 선대위 직책을 해임하고 전남도당에 징계청원서를 제출하기로 했다”고 전했다.