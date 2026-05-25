장동혁 “내가 예언한다. 스벅 불매? 딱 6월 3일까지”

여권 ‘스벅 때리기’에 국민의힘 연일 공세

이미지 확대 김기현 국민의힘 울산 총괄선대위원장이 25일 자신의 소셜미디어(SNS)에 ‘스타벅스 인증샷’을 올렸다. 자료 : 김기현 국민의힘 전 대표 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 김기현 국민의힘 울산 총괄선대위원장이 25일 자신의 소셜미디어(SNS)에 ‘스타벅스 인증샷’을 올렸다. 자료 : 김기현 국민의힘 전 대표 페이스북

세줄 요약 장동혁 국민의힘 대표가 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란을 두고 여권의 공세를 비판하며 불매운동은 6월 3일까지라고 주장했다. 그는 선거 뒤에는 다시 스타벅스 커피를 들고 다닐 것이라며, 사전투표 기간엔 ‘내 커피는 내가 고른다’는 자유 시민의 의지를 보여달라고 했다. 장동혁, 스타벅스 불매 논란에 맞불 발언

불매운동은 6월 3일까지라고 주장

사전투표서 자유 시민 의지 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트에 대해 여권이 총공세를 펴는 것에 대해 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 야권이 날을 세우며 ‘맞불’을 놓았다.장 대표는 25일 서울 영등포구 여의도 당사에서 열린 중앙선대위 대회에서 “이번 선거 죽창가의 대상은 스타벅스”라며 “국민들께서 심판해달라”고 목소리를 높였다.장 대표는 “선거가 지나면 무슨 일이 있었냐는 듯 스타벅스 커피를 들고 다닐 것”이라고 주장했다.장 대표는 “제가 예언 하나 하겠다. 스벅 불매운동은 딱 6월 3일까지”라며 “이재명, 민주당, 개딸들은 그날이 지나면 무슨 일이 있었냐는 듯 스벅 커피를 들고 다닐 것”이라고 주장했다.이어 “이번 선거는 이재명 개딸과 자유 시민의 대결”이라며 사전투표(29~30일) 기간에 “국민들은 ‘내 커피는 내가 고른다’는 자유 시민의 의지를 확실히 보여주자”고 강조했다.장 대표는 전날에도 인천에서 진행한 지원 유세에서 “내 돈 내고 내가 커피 마시는 걸 대통령, 장관이 나서서 무슨 커피는 마시지 말라고 한다. 이게 공산당 아니냐”라면서 “스타벅스 커피를 들고 투표장으로 가자”고 말했다.국민의힘 대표를 지낸 김기현 울산 총괄선대위원장도 “내가 마실 커피를 선택할 자유”를 주장하며 스타벅스 ‘인증샷’을 공개했다.김 위원장은 이날 자신의 소셜미디어(SNS)에 스타벅스 매장을 찾아 커피를 구매해 마시는 모습을 찍은 사진과 함께 “나는 내가 마실 커피를 국가가 결정하는 것이 아니라 내가 선택할 자유가 있는 나라에서 살고 싶다”는 글을 올렸다.김 위원장은 전날에도 이재명 대통령과 여당의 스타벅스 공세가 ‘갈라치기’라고 주장하며 “대한민국 국민의 정치 수준을 얕잡아보는 오만한 선동은 반드시 심판을 받게 될 것이며, 오히려 스타벅스 매출이 늘어날 것”이라고 말했다.