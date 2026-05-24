“李정부 견제 필요… 연수갑, 서울 강남처럼 만들 것” [6·3선거 재보선 후보 인터뷰]

박종진 국민의힘 인천 연수갑 후보

이미지 확대 6·3 인천 연수갑 보궐선거에 출마한 박종진 국민의힘 후보가 24일 연수구 옥련동 ‘쾌도캠프’에서 서울신문과 인터뷰 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 6·3 인천 연수갑 보궐선거에 출마한 박종진 국민의힘 후보가 24일 연수구 옥련동 ‘쾌도캠프’에서 서울신문과 인터뷰 하고 있다.

세줄 요약 박종진 국민의힘 인천 연수구갑 후보가 6·3 보궐선거에서 이재명 정부 견제를 위해 자신에게 힘을 달라고 호소했다. 송영길 민주당 후보의 성과를 의문시하며 연수갑을 서울 강남처럼 바꾸고 교육 인프라와 교통, 원도심 지원을 강화하겠다고 했다. 이재명 정부 견제론 전면 제기

송영길 성과 의문, 새 얼굴 강조

연수갑 강남화·교통 확충 공약

2026-05-25 4면

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“나라를 구해 주십시오. 견제할 힘을 주십시오. 기호 2번입니다.”6·3 인천 연수구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 박종진(사진) 국민의힘 후보는 24일 부처님오신날을 맞아 연수구 청학동 청학사를 찾았다. 빨간색 선거운동복 차림에 한 손 가득 명함을 쥔 그는 절을 찾은 주민들 사이를 오가며 “대한민국이 위기 상황”이라며 지지를 호소했다. 박 후보는 서울신문과 만나 “하루에 1000표씩 얻는다는 마음으로, 매일 1만명을 만난다는 마음으로 뛰고 있다”고 말했다.그는 “입법·행정·사법, 3권이 모두 이재명 정부로 기울어진 상황에서 연수갑마저 더불어민주당 손아귀에 들어가면 독재의 길이 열릴 것”이라고 강조했다. 그러면서 “길거리 민심이 바뀌고 있다. 선거 막판으로 갈수록 보수층이 결집하고 있다”며 “송영길 (민주당) 후보를 꺾을 수 있다. 반드시 꺾겠다”고 목소리를 높였다.박 후보는 송 후보를 향해 “5선 국회의원과 인천시장까지 지냈지만 연수구 발전에 어떤 성과를 남겼는지 의문”이라며 “주민들은 ‘뉴페이스’(새 얼굴)를 원한다”고 강조했다. 다만 이번 선거를 “누군가를 ‘잡기 위한’ 선거가 아니라 연수갑의 미래를 결정하는 선거”라고 규정했다.박 후보는 “연수갑을 서울 강남처럼 다시 변화시키겠다”고 했다. 네 자녀를 둔 그는 교육 인프라 확충 등을 언급하며 “아이 키우기 좋은 동네를 만들 것”이라고 했다. 이어 “송도 신도시 개발 이후 상대적으로 원도심이 된 지역 주민들의 소외감이 커졌다”며 “수도권광역급행철도(GTX) 및 인천 1호선 연계, 버스 노선 활성화로 서울 접근성을 높이고 롯데월드와 같은 랜드마크 시설을 유치해 주민들의 박탈감도 해소하겠다”고 덧붙였다.박 후보 공천에 반발해 개혁신당 소속으로 출마한 정승연 후보와의 표 분산 문제에 대해선 “안 그래도 어려운 선거 상황에서 네거티브까지 해 보수가 찢어지면 쉽지 않다”면서 “(단일화 문제는) 양당 대표가 결정할 일”이라고 했다. 이어 “당이 저를 이곳에 내보낸 이유는 송 후보와 맞서 싸울 경쟁력을 봤기 때문”이라고 했다.기자 출신인 박 후보는 ‘쾌도난마’, ‘강적들’ 등 TV 프로그램을 진행하며 이름을 알렸다. 그는 21·22대 총선에서 인천 서구을에 출마했지만 고배를 마셨고 지난 1일 연수구갑 후보로 단수공천됐다.