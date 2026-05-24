“폭행 이어 현수막 훼손까지”…국힘 대구 기초의원 후보 잇단 수난

세줄 요약
- 수성구 후보 현수막 훼손, 경찰 수사 착수
- 얼굴 부위 담뱃불 흔적, CCTV로 용의자 추적
- 선거운동원 폭행까지 이어진 잇단 수난
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24일 낮 12시50분쯤 대구 수성구 지산동의 한 편의점 앞에 설치된 박새롬 수성구의회 의원 후보(국민의힘)의 선거 현수막이 훼손돼 경찰이 수사에 나섰다. 박새롬 후보 제공
국민의힘 소속 대구 수성구의원 후보의 선거 현수막이 훼손돼 경찰이 수사에 나섰다.
24일 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시쯤 대구 수성구 지산동의 한 편의점 앞에 설치된 박 후보의 선거 현수막이 훼손된 채 발견됐다.
발견 당시 현수막 속 박 후보의 얼굴 부위에는 담뱃불로 지진 흔적이 남아 있었다.
경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 용의자를 추적하고 있다.
현행 공직선거법에는 ‘정당한 사유 없이 선거 벽보나 현수막을 훼손·철거할 경우 2년 이하 징역이나 400만원 이하 벌금에 처한다’고 명시돼 있다.
이새날 서울시의원, 잠원한강공원 노후 운동시설 정비 완료
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 잠원한강공원 신사나들목 동호대교 하부의 노후 운동 공간 정비공사가 최근 완료됐다고 밝혔다. 이번 사업은 장기간 외부 노출로 인해 이용 불편과 안전사고 우려가 제기되던 기존 노후 시설을 전면 개선하기 위해 추진됐다. 그간 햇빛과 비바람에 노출되어 기능이 저하됐던 운동기구들이 대대적으로 정비됨에 따라, 시민들은 한결 안전하고 쾌적한 환경에서 한강을 조망하며 운동을 즐길 수 있게 됐다. 이에 서울시 미래한강본부는 지난 3월 23일부터 4월 30일까지 ‘잠원한강공원 노후 운동시설 공간 정비공사’를 실시하고 기존 운동기구를 철거한 뒤 다양한 기능을 갖춘 복합 운동기구로 전면 교체했다. 특히 운동 공간 상부에 천장을 설치해 우천이나 폭염 등 날씨와 관계없이 시민들이 보다 쾌적하게 운동할 수 있도록 개선했다. 새롭게 조성된 운동 공간에는 상체·하체·코어 운동이 가능한 복합 운동기구와 스트레칭 시설 등이 설치됐으며, 그늘막 형태의 지붕 구조를 도입해 한강 조망과 휴식 기능까지 함께 고려했다. 이를 통해 시민들은 사계절 내내 보다 편리하고 안전하게 야외 운동을 즐길 수 있게 됐다. 이 의원은 “신사나들목은 압
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앞서 공식 선거운동 첫날인 지난 21일에는 박 후보의 선거운동원이 길거리 유세 중 60대 남성에게 폭행당해 입술이 찢어지고 턱 부위가 부어오르는 부상을 입기도 했다.
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