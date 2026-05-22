“보수 아성 무너지나”… 진주시장 삼파전 [우리동네 선거는]

현직 조규일, 국힘 탈당 무소속 출마

국힘 한경호, ‘적통’ 앞세워 보수 결집

민주 갈상돈, 반보수로 판세 뒤집기

이미지 확대 더불어민주당 갈상돈(왼쪽) 후보, 국민의힘 한경호(가운데) 후보, 무소속 조규일(오른쪽) 후보 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 갈상돈(왼쪽) 후보, 국민의힘 한경호(가운데) 후보, 무소속 조규일(오른쪽) 후보

세줄 요약 경남 진주시장 선거가 더불어민주당 갈상돈, 국민의힘 한경호, 무소속 조규일 후보의 3파전으로 좁혀졌다. 현직 시장 조 후보의 공천 배제와 탈당 출마로 보수 표심이 흔들리고, 갈 후보는 진보 연대로 맞서며 판세가 요동치고 있다. 진주시장 선거, 보수 강세 속 3파전 구도 형성

조규일 무소속 출마로 보수 표심 분산 우려

갈상돈 진보 연대, 한경호 보수 결집 경쟁

2026-05-22 19면

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6·3 지방선거를 앞두고 경남 진주시장 선거가 결과를 가늠하기 어려운 접전으로 흐르고 있다. 전통적인 보수 강세 지역에서 ‘국민의힘 공천=당선’ 공식이 흔들리며 선거 구도가 이전과는 전혀 다른 흐름으로 재편되는 모습이다.21일 중앙선거관리위원회에 따르면 진주시장 선거는 더불어민주당 갈상돈 후보, 국민의힘 한경호 후보, 무소속 조규일 후보의 3파전으로 압축됐다.민선 지방자치제도 실시 이후 진주시장 선거에서는 보수 정당이 줄곧 승리했다. 그러나 이번 선거에선 현직 시장인 조 후보가 공천 배제 이후 국민의힘을 탈당해 무소속 출마하면서 균열이 생겼다.조 후보는 행정 경험과 현역 프리미엄을 앞세워 표심을 파고들고 있다. 그는 흰 점퍼 차림으로 선거운동을 이어가며 ‘하얀당’이라는 별칭을 얻었고 인물론을 앞세워 지지층 결집에 나섰다.반면 한 후보는 정당 경쟁력을 전면에 내세워 보수표 결집에 집중하고 있다. 우리공화당 후보와 단일화를 하며 ‘보수 적통’ 이미지를 앞세웠다.보수 진영 내홍 속에 갈 후보는 진보 진영 합세에 속도를 내고 있다. 그는 진보당과 시민사회가 참여하는 공동 선거대책위원회를 구성하고 진보 후보 단일화를 성사하며 반보수 연대를 구축했다. 보수표 분산을 기회 삼아 판세 뒤집기를 노리는 전략이다.정책 측면에서는 세 후보 모두 항공우주산업 육성을 핵심 공약으로 내세웠다. 갈 후보는 교육·연구·산업이 결합한 항공우주 경제 중심지 구축을, 한 후보는 기업 유치와 일자리 창출을 통한 ‘첨단 항공우주 산업도시’ 조성을 강조했다. 조 후보는 실증센터 구축과 위성 개발, 인공지능(AI) 산업 육성 등을 제시했다.이와 함께 갈 후보는 서부경남 경제수도 통합진주시 출범, 글로벌 인재육성재단 추진 등을, 한 후보는 재정 혁신으로 예산 3조원 시대 개막, 서부경남 컨벤션센터 건립 등을 내걸었다. 조 후보는 원도심 건축 규제 완화, 도시가스 확대 공급 추진, 파크골프장 확장·신설 등을 약속했다.지역 정가에서는 3파전 구도 속에 “남은 기간 어떤 변수와 이슈가 등장하느냐에 따라 판세가 뒤집힐 수 있다”는 전망이 나온다.