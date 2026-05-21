이병학 충남교육감 후보 “충남 교육 바꿔야”

세줄 요약 이병학 충남교육감 후보가 공식 선거운동 첫날 기초학력 회복, 학교폭력 근절, 교권 보호를 핵심 공약으로 내세웠다. 그는 현장 교육 전문가가 교육감을 맡아야 한다며 정치 논리보다 교육 현장 중심의 변화가 필요하다고 강조했다. 공식 선거운동 첫날, 충남교육 변화 호소

기초학력 회복·학교폭력 근절·교권 보호 공약

현장형 교육전문가 강조, 정치 논리 비판

이미지 확대 이병학 충남교육감 후보가 21일 천안시 불당동 일원에서 선거원 등과 함께 선거운동을 펼치고 있다. 이 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 이병학 충남교육감 후보가 21일 천안시 불당동 일원에서 선거원 등과 함께 선거운동을 펼치고 있다. 이 후보 캠프 제공

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이병학 충남교육감 후보가 공식 선거운동 첫날인 21일 “기초학력 회복과 학교폭력 근절, 교권 보호로 충남교육을 정상화하겠다”며 지방선거 승리 의지를 다졌다.그는 “교육감은 우유부단한 정치인이 아닌 현장 교육 전문가가 해야 한다”며 “정치 논리와 보여주기식 행정이 아닌 교육 현장을 제대로 이해하고 충남 교육 미래를 책임질 사람이 필요하다”고 강조했다.이어 “지난 12년 동안 충남교육은 특정 이념과 전교조 중심 교육 속에서 기초학력 저하와 교권 약화, 학교폭력 문제로 학부모들의 불안이 커져왔다”며 “이제는 충남교육이 바뀌어야 하고, 도민들이 직접 심판해야 할 시간”이라고 밝혔다.그러면서 “저는 교사와 교육위원, 교육행정을 직접 경험한 현장형 교육 전문가”라며 “기초학력 완성, 학교폭력 근절, 교권 회복, 교육격차 해소, AI 미래 교육 확대를 반드시 실천하겠다”고 강조했다.첫 공식 선거운동을 시민들과 함께 시작한 이 후보는 출근길 시민들과 직접 인사를 나누며 충남 교육 변화의 필요성을 호소했다.