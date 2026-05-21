이병도 충남교육감 후보 “내란당 출신 정치꾼·뇌물 범죄자 절대 안돼”

세줄 요약 이병도 충남교육감 후보가 공식 선거운동 첫날 출정식을 열고 충남교육의 미래를 위해 승리 의지를 다졌다. 그는 39년 교직 경험을 바탕으로 공교육 강화와 민주진보 교육 수호를 약속하며, 정치인 출신·뇌물 전력 후보를 강하게 겨냥했다. 공식 선거운동 첫날 출정식 개최

39년 교직 경험 바탕 승리 의지

공교육 강화·민주진보 교육 수호

이미지 확대 이병도 충남교육감 후보가 21일 지지를 호소하고 있다. 이 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 이병도 충남교육감 후보가 21일 지지를 호소하고 있다. 이 후보 캠프 제공

이미지 확대 이병도 충남교육감 후보가 21일 동남구 신세계백화점 앞에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. 이 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 이병도 충남교육감 후보가 21일 동남구 신세계백화점 앞에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. 이 후보 캠프 제공

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이병도 충남교육감 후보가 공식 선거운동 첫날인 21일 지지자 등 200여 명이 함께 출정식을 열고 “충남교육의 더 큰 미래를 향해 전진하겠다”며 지방선거 승리 의지를 다졌다.이 후보는 이날 “아이들과 함께 울고 웃은 세월이 39년. 아이들의 든든한 버팀목이 되겠다”며 “교육의 공공성을 강화하고 질 높은 공교육을 반드시 완성해, 민주진보 교육의 숭고한 가치를 지키겠다”고 강조했다.그는 1986년 3월~2014년 8월 교사로, 이후 2025년 8월까지는 충남교육청 교육혁신과장과 교육국장, 천안교육장을 지냈다.그는 이번 선거 국면에서 12년 동안 어렵게 쌓아온 혁신 충남교육이 위협받고 있다고 규정했다. 국민의힘 국회의원을 지낸 이명수 후보를 겨냥한 것이다.이 후보는 “윤석열을 지지하고 국민을 상대로 계엄을 선포한, 역사의 죄를 지은 내란 정부 산하 기관장으로 호의호식했던 정치인 출신 후보가 아이들에게 민주주의를 가르쳐야 할 교육감 자리에 어울리지 않는다”고 했다.이병학 후보를 겨냥해서는 “뇌물죄로 징역형 범죄 이력의 파렴치한 전과자가 어떻게 우리 아이들에게 도덕과 정의를 가르치겠냐”고 비판했다.‘전교조 NO’를 외치는 후보를 향해서는 “교육민주화와 교육개혁을 위해 헌신해 온 참교육 선생님들을 거부하겠다는 것은 말이 안 된다”고 직격했다.이날 출정식에 함께 한 이용길 전국시국회의 상임공동대표와 가경신 전 천안교육장 등도 동참해 이 후보에게 힘을 실었다.