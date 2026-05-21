박찬우 천안시장 후보 “역량 쏟아부을 모든 준비 마쳤다”

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박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 21일 천안시청 일원에서 선거유세를 펼치고 있다. 박 후보 캠프 제공
박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 선거운동 첫날인 21일 ‘필승 출정식’을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.
박 후보는 이날 오전 천안시청 앞 사거리에서 김태흠 충남도지사 후보를 비롯해 시·도의원 후보자, 지지 당원 등 총 500여 명이 모인 가운데 승리를 위한 결의를 다졌다.
그는 “낙동강 전선에서 천안과 충남, 대한민국을 지킨다는 절박한 심정으로 이번 선거에 나섰다”며 “이번 선거에서 승리할 수 있도록 천안시민 여러분의 압도적인 지지를 부탁드린다”고 호소했다.
이어 “대한민국 행정의 중심에서 국가 운영과 광역·지방행정을 경험한 박찬우가 고향인 천안을 위해 역량을 쏟아부을 모든 준비를 마쳤다”고 강조했다.
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박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 21일 천안시청 앞 사거리에서 열린 합동 유세에서 지지를 호소하고 있다. 박 후보 캠프 제공
그러면서 “천안의 성장동력과 원도심 활성화, 동서균형 발전 등 현안을 반드시 해결하는 시장이 되겠다”고 목소리를 높였다.
격려사에 나선 김태흠 도지사 후보는 “오는 6월 3일은 70만 대도시 천안시를 이끌어 갈 시장을 뽑는 중요한 선거일”이라며 “행정안전부 차관 출신으로 검증되고 준비된 시장인 박찬우 후보에게 압도적인 표를 몰아달라”고 지지를 호소했다.
출정식에 앞서 박 후보는 ‘천안인의 상’을 찾아 참배하며 천안의 발전과 시민을 위해 헌신하겠다는 각오를 다졌다.
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