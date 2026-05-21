추미애, 이재명 ‘정치적 고향’서 출정식…“추진력 있는 추미애 활용해 달라”

세줄 요약 추미애 더불어민주당 경기지사 후보가 이재명 대통령의 정치적 고향인 성남 분당 서현역 앞에서 출정식을 열고 선거운동을 시작했다. 정청래 대표와 경기도 지역구 의원들이 대거 참석해 필승 결의를 다졌고, 추 후보는 이재명 정부의 추진력을 경기도 문제 해결에 활용해 달라고 강조했다. 성남 분당서 출정식 개최, 선거운동 본격화

정청래 등 경기도 의원 대거 참석, 결집 강조

이재명 정부 성과 언급, 추미애 추진력 부각

이미지 확대 추미애 더불어민주당 경기지사 후보가 21일 경기 성남 분당 서현역 인근에서 정청래 민주당 대표, 김병욱 성남지상 후보와 함께 출정식을 갖고 있다. 추미애 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 추미애 더불어민주당 경기지사 후보가 21일 경기 성남 분당 서현역 인근에서 정청래 민주당 대표, 김병욱 성남지상 후보와 함께 출정식을 갖고 있다. 추미애 캠프 제공

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추미애 더불어민주당 경기지사 후보가 이재명 대통령의 정치적 고향인 성남 분당에서 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 들어갔다.추 후보는 이날 분당 서현역 앞 로데오거리에서 출정식을 열고 “오늘 추추선대위의 많은 국회의원들이 함께하고 계신다”며 “모든 지역에 선대위 발대식이 있음에도 이 자리에 함께 모였다는 건 31개 시·군 모두 다 당선시키겠다는 필승의 결의를 다지기 때문 아니겠나”라고 목소리를 높였다.출정식에는 정청래 대표를 비롯해 김태년·권칠승·김영진·김승원·김남희·최민희·김준혁·백혜련·민병덕·부승찬 등 경기도에 지역구를 둔 의원들이 대거 출동했다.추 후보는 “전쟁 중임에도 외교는 정상화되고 국격이 올라가면서 대한민국을 모든 세계 정상들이 부러워하고 이재명 대통령과 회담을 신청하고 있다”며 “이 대통령은 국민이 원하는 걸 경청하기 위해 시골 어느 곳도 마다하지 않고 거의 매번 국민과 대화했다. 이 유능한 대통령 밑에서 경기도 문제를 풀려면 추진력의 추미애를 활용해 달라”고 밝혔다.추 후보와 함께 단상에 오른 정청래 대표도 “야구에서 ‘클린업 타선’이라는 말이 있다”며 “대통령도 경기지사도 성남시장도 모두 민주당이어야 톱니바퀴처럼 잘 돌아갈 수 있다”고 강조했다.이어 “주변 사람에게 이재명 대통령을 좋아하는지 물어보고 그렇다고 하면 민주당 후보에게 투표하라고 하면 된다”고 덧붙였다.