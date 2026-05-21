정문헌 종로구청장 후보, ‘종로 용광로 캠프’ 출범

세줄 요약 정문헌 국민의힘 종로구청장 후보 측이 진영을 넘어 종로 발전만 생각하는 인물들로 ‘종로 용광로 캠프’를 꾸렸다고 밝혔다. 전날 확대회의에는 기존 정당 활동 경력이 다른 인사들도 대거 합류했고, 선대위는 3개 본부와 25개 위원회로 재편해 경제·복지·교육·문화 분야를 아우르는 실무형 조직으로 출범했다. 진영 넘어 종로 발전 강조한 캠프 출범

타 정당 활동 인사들 대거 합류한 확대회의

3개 본부·25개 위원회 실무형 재편

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정문헌 국민의힘 종로구청장 후보 측은 “진영을 넘어 종로 발전만 생각하는 인물로 선거대책위원회를 꾸렸다”고 21일 밝혔다.정 후보 측에 따르면 전날 종로5·6가동 선거사무소에서 열린 선거대책위원회 확대회의에는 조철휘 전 사직동 주민자치위원장, 이용규 고문, 홍성덕 전 한국국악협회 이사장, 박정곤 전 한국국악협회 사무총장, 권용택 민생살리기운동본부 회장, 강성광 민생살리기운동본부 사무총장 등이 참여했다. 그간 국민의힘이 아닌 정당 활동에 참여했던 인사들이 대거 합류했다는 게 캠프 측 설명이다.정 후보는 “그간의 정치적 입장이나 진영을 넘어 종로의 미래만 생각하는 분들이 참여했다”면서 “우리 모두 ‘종로당’ 소속이라고 생각하며 한마음으로 나아가겠다”고 밝혔다.그러면서 정 후보는 “구청장을 하고 보니 구정은 싸움이 아니”라며 “재개발 같은 사업도 찬반이 있지만 싸움이 아닌 살기 위한 논쟁이다. 중앙 정치가 구정에 개입되면 정치 싸움이 된다”고 덧붙였다.정 후보 선대위는 조직을 3개 본부, 25개 위원회로 확대해 경제·일자리 분야, 복지·가족 분야, 교육 분야, 종교 분야, 문화·체육·예술 분야 등을 아우르는 실무형 조직으로 재편해 본격적인 선거운동을 위한 전열을 가다듬었다.