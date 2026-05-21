[포토] 오세훈, 유승민과 함께 출정 대시민 메시지

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국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오전, 서울 강북구 일대를 찾아 본격적인 표심 잡기에 나섰다.이날 현장에는 유승민 전 의원이 동행해 전폭적인 지원 유세에 힘을 보탰다. 오 후보는 유 전 의원과 함께 강북구 삼양동 골목에서 ‘대시민 출정식’을 열고, 서울의 균형 발전과 정권 견제를 강조하는 대시민 메시지를 발표하며 지지를 호소했다.