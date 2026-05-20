박찬대 “유정복, 가상화폐 누락 의혹”…劉 “본질 왜곡”

이미지 확대 더불어민주당 박찬대 인천시장 후보(왼쪽)와 국민의힘 유정복 후보. 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 박찬대 인천시장 후보(왼쪽)와 국민의힘 유정복 후보.

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국민의힘 유정복 인천시장 후보 측이 가상화폐 신고를 누락했다는 의혹이 제기돼 논란이다. 더불어민주당은 유 후보에 대한 총공세에 나섰고, 유 후보 측은 “사실과 다르다”며 맞섰다.민주당 박찬대 인천시장 후보 캠프는 20일 “한 언론의 보도를 통해 유 후보 배우자 최모씨의 가상자산 해외 은닉 및 재산신고 누락 의혹이 제기됐다”고 밝혔다.이어 “최씨는 지난 2021년 가상자산 7000개를 매입한 후, 2024년 말 채굴을 통해 1만4000개를 추가 확보했다”며 “그러나 지난 14일 선관위에 제출된 재산신고서에는 국내 거래소(코인원)의 5307만원만 기재됐을 뿐, 나머지 2만여개의 코인은 통째로 빠져 있었다”고 주장했다.박 후보 캠프는 또 “누락된 자산들이 공직자 가상자산 재산등록 의무화 기준일(2024년 12월 31일)을 고작 보름 앞두고 해외 거래소인 ‘바이낸스’로 이전됐다”고 덧붙였다.실제로 유 후보가 선관위에 신고한 재산 내역을 보면 최씨 및 장남이 보유한 가상자산은 비트코인 0.33개, XRP(옛 리플) 2594개, 이더리움 0.71개 등 3종목 5307만원 상당이다.만일 박 캠프 측 의혹 제기가 사실이라면 유 후보가 법을 위반했을 소지가 있다. 공직자윤리법상 고위 공직자의 가상화폐 신고는 의무 사항이고, 공직선거법상 출마하는 후보는 이를 선관위에 신고해야 한다.유 후보 측은 “배우자의 가상자산 관련 의혹은 사건의 전후 사정과 본질을 완전히 왜곡한 심각한 오보”라고 맞받아쳤다.유 후보 캠프는 이날 보도자료를 통해 “가상자산 거래 대금은 유 후보 친형의 부동산 매각대금”이라며 “코인 투자에 무지했던 친형의 투자를 돕고자 했던 배우자(최씨)가 스스로를 투자 전문가로 자칭한 A에 기망 당한 채로 본인의 계좌를 통해 해당 거래를 진행하였을 뿐, 이는 유 후보의 주도적인 자산 증식 목적의 개인 투자 자산이 전혀 아니다”고 해명했다.이어 “가상자산을 은닉하거나 신고를 회피하려는 의도는 단연코 없었다”고 덧붙였다.한편 박 후보 측은 유 후보의 답변을 보면서 추가로 대응한다는 입장이어서 논란이 확산될 가능성도 크다.