진보 탈환 vs 보수 재선… ‘핫플’ 용인[우리동네 선거는]

李대변인 민주 현근택 ‘일등도시’

현직 시장 국힘 이상일 ‘르네상스’

반도체 산단 이전 최대 쟁점으로

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세줄 요약 경기 용인은 수도권 기초단체장 선거의 최대 격전지다. 민주당 현근택 후보는 이재명과의 연계를 내세워 진보 탈환을 노리고, 국민의힘 이상일 후보는 반도체 메가시티 성과를 바탕으로 재선을 겨냥한다. 반도체 산단과 교통망이 핵심 쟁점이다. 용인, 수도권 기초단체장 최대 격전지 부상

현근택·이상일, 진보 탈환과 재선 정면 대결

반도체 산단·교통망 공약, 최대 쟁점 부상

2026-05-20 19면

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경기도 용인은 수도권 기초단체장 선거의 최대 격전지 중 한 곳으로 꼽힌다. ‘이재명 대변인’ 더불어민주당 현근택 후보와 용인시 첫 재선 시장에 도전하는 국민의힘 이상일 후보 간 치열한 승부가 예상된다. 여기에 개혁신당 송창훈 후보가 등록했다.용인시는 1995년 제1회 전국동시지방선거 이후 민선 8기까지 단 한 번도 재선을 허락하지 않은 곳이다. 역대 선거에서 국민의힘 계열 후보가 5차례, 민주당 계열 후보는 3차례 승리했다.2022년 대선 당시 이재명 후보 캠프 대변인으로 활동한 현 후보는 진보 진영의 탈환 의지를 불태우고 있다. 그는 지난 대선에서 민주당에 힘을 실어준 지역 민심과 이재명 대통령과의 관계를 강조하며 “힘 있는 여당 시장이 돼 ‘세계 1등 도시 용인’을 만들겠다”는 포부다.현 후보는 용인분당급행철도(YTX) 신설, 경기남부광역철도 신속 추진, 중부권광역급행철도(JTX) 조기 확정, 분당선 연장, 서울·강남행 광역버스 출퇴근 집중 배차 및 증차 등을 약속했다.언론인 출신인 이상일 후보는 ‘반도체 글로벌 메가시티’와 송탄상수원보호구역 해제, 용인플랫폼시티 착공, 경안천 수변구역 해제 등 민선 8기 시장으로서의 성과를 바탕으로 ‘용인르네상스 시즌 2’를 열겠다는 각오다.그는 “2023년 첨단 반도체 국가산업단지 유치에 성공해 기존 원삼면에 진행 중인 SK하이닉스 반도체 일반 산단을 더해 1000조원대 투자가 진행되는 도시로 만들었다”며 “용인의 반도체 클러스터를 지켜야 용인의 미래가 열리고 대한민국 미래도 지킬 수 있다”고 강조했다.두 후보 모두 용인 반도체 국가산단 완성을 주요 공약으로 내건 가운데 일각에서 거론되는 용인 반도체 산단의 지방 이전론이 최대 쟁점이 되고 있다. 특히 최근 ‘반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법 시행령’이 반도체 클러스터 지정 요건에서 경기도를 비롯한 수도권을 원천 배제하고 있다는 주장이 제기돼 두 후보 간 공방이 치열할 전망이다.